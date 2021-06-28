США завдали авіаудару по об'єктах проіранських воєнізованих угруповань ополченців на кордоні Іраку і Сирії.
Про це на своєму сайті повідомляє американське Міноборони.
У заяві Пенгатона йдеться, що відповідну вказівку дав президент Сполучених Штатів Джо Байден.
"Збройні сили США цього вечора завдали оборонні високоточні повітряні удари по об'єктах, що використовуються підтримуваними Іраном групами повстанців в іраксько-сирійському прикордонному регіоні. Були обрані ці цілі, оскільки ці об'єкти використовуються підтримуваними Іраном ополченцями, які здійснюють атаки з використанням безпілотників на персонал і об'єкти США в Іраку", - сказано в повідомленні.
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За твердженням Пентагону, удари були нанесені по об'єктах і сховищах зброї в двох місцях в Сирії і одному - в Іраку: дані об'єкти використовували кілька підтримуваних Іраном угруповань бойовиків.
У відомстві повідомили, що це було зроблено для усунення загрози і у відповідь на ряд нападів, націлених на інтереси Сполучених Штатів в Іраку.
"Президент Байден ясно дав зрозуміти, що він буде діяти для захисту персоналу США. З огляду на серію атак підтримуваних Іраном угруповань, спрямованих на інтереси США в Іраку, президент розпорядився про подальші воєнні дії, щоб перешкодити і стримати такі атаки", - розповів речник Пентагону Джон Кірбі, як повідомляє CNN.
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