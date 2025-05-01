До Трампа вдалось донести, що насправді Путін "виявляє неповагу до Трампа".

Президент США Дональд Трамп дещо змінив риторику про російського диктатора Володимира Путіна після кількох місяців непублічних дипломатичних зусиль прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона.

Як пише Politico з посиланням на джерела серед європейських політиків, і Стармер і Макрон хотіли переконати Трампа зменшити тиск на українського президента Володимира Зеленського та спрямувати частину своєї злості на Путіна. Для цього вони використовували аргумент, що Путін виставляє американського президента дурнем.

"Публічна критика президента США на адресу Путіна дозволила дипломатам у Лондоні та Парижі стримано порадіти, адже їхні зусилля протягом останніх трьох місяців, схоже, почали приносити плоди", - написало видання.

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Видання деталізувало, що ключову роль у переговорах з командою Трампа відігравали британські радник з національної безпеки Джонатан Пауелл та міністр оборони Джон Гілі. Їх зусилля координувалися з послом США у Великій Британії Марком Бернеттом.

А міністр закордонних справ Британії Девід Леммі зізнався, що лише цього року мав 13 розмов із держсекретарем США Марко Рубіо, Стармер і Трамп – "майже" стільки ж.

"Зеленському однозначно вдалося вплинути на хід думок Трампа в Римі", – сказав один із британських експослів. Він зазначив, що Британія та Франція постійно наголошували, що Путін "виявляє неповагу до Трампа, постійно порушуючи перемир’я, яке сам же й проголосив". Дипломат припустив, що це стало особливо чутливою темою, оскільки Трамп "чутливо реагує на людські жертви – це його справді турбує".

"Тепер Трамп зрозумів, що Путіну не можна довіряти. Це те, що Макрон постійно повторює і намагається донести до Трампа. Це наша нинішня стратегія", – деталізував французький посадовець.

Проте, як зазначає Politico, Велика Британія і Франція тепер змушені з тривогою чекати, чи надовго вистачить жорсткої позиції Трампа щодо Путіна.

Старший науковий співробітник американського аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер також зауважив, що "у Трампа була сліпа зона щодо Путіна, який ігнорував запити США". "Але його нещодавні заяви в соцмережах натякають на те, що він почав відчувати, що Путін його використовує", – проаналізував Пайфер.

Трамп і Путін

Раніше Трамп стверджував, що російський диктатор хоче припинення війни в Украні. Глава Білого дому справді вважав, що Кремль хоче підписати мирну угоду. Але з часом до Трампа почало доходити, що не все так прозоро.

Буквально вчора глава Білого дому заявив, що Путін "морочить голову" йому, оскільки досягнення мирної угоди затягується. За всієї своєї приязні до Путіна Трамп обрав ухилитися від відповіді на пряме запитання про те, чи довіряє він йому.

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