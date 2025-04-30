За всієї приязні до російського диктатора американський президент ухилився від відповіді на пряме запитання про те, чи довіряє він йому.

Президент США Дональд Трамп знову висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін хоче припинити війну проти України, незважаючи на триваючі атаки росіян.

"Я думаю, що так. Його мрією було захопити всю країну. Завдяки мені він цього не зробить", - сказав Трамп в інтерв'ю ABC News, відповідаючи на запитання про те, чи прагне Путін миру.

При цьому американський президент ухилився від відповіді на пряме запитання про те, чи довіряє він російському диктатору.

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"Я не довіряю вам. Я не довіряю багатьом людям, але я думаю, що він, скажімо так, поважає мене, і я вірю, що через мене він не захопить всю Україну. Його рішенням було б захопити всю Україну", - повторив свою думку Трамп.

Американський президент також сказав, що "не був щасливий, коли побачив, як Путін випускає ракети по українських містах", і припустив, що той може "трохи морочити йому голову".

"Я вірю, що він готовий припинити бойові дії", - висловився глава Білого дому.

Нагадаємо, що буквально позавчора Трамп висловлював розчарування через російський ракетний удар по Києву і невпевненість у намірах Путіна припинити війну проти України.

Трамп і війна в Україні

Російський диктатор Володимир Путін "грає з Трампом" і насправді він не має наміру підписувати жодних мирних угод, заявила наприкінці березня екс-заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

Трамп, який обіцяв закінчити війну в Україні за добу, не зміг цього зробити і донині. І, за даними аналітиків, така ситуація злить американського резидента і всю його команду. Щоб хоч якось вплинути на це, США почали погрожувати, що вийдуть із переговорного процесу.

Як зазначив екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко, якщо США вийдуть з переговорів щодо України, то Трамп на весь світ заявить про свій програш.

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