Найближчим часом Саакашвілі відвідають три консиліуми лікарів - від Міністерства охорони здоров'я Грузії, члени групи лікарів при Народному захиснику і фахівці від групи "Емпатія".

Стан здоров'я колишнього президента Грузії, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїла Саакашвілі після припинення голодування важкий.

Як передає інформаційний портал "Новини-Грузія", про це журналістам повідомив особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе.

Зокрема, вперше після переведення Саакашвілі в Горійський військовий госпіталь його відвідають члени консиліуму, створеного Міністерством охорони здоров'я Грузії.

Також в найближчі два дні Саакашвілі в госпіталі провідають члени групи лікарів при Народному захиснику, а потім і фахівці від групи "Емпатія". Всі три консиліуми лікарів останнім часом заявляли про необхідність переведення Саакашвілі з тюремної лікарні в мультипрофільну клініку.

В останні два дні Саакашвілі перебував у реанімаційному відділенні лікарні при в'язниці №18, але за рішенням влади у військовому госпіталі Саакашвілі пройде відновлення після голодування, яке тривало 50 днів.

"Транспортування пройшло нормально, хворого привезли в Горі, там же провели кілька тестів. Стан важкий, складний. Саакашвілі надали першу реанімаційну допомогу і перевели в палату інтенсивної терапії", - сказав Кіпшидзе.

Він зазначив, що знайомий з багатьма лікарями госпіталю в Горі, і вважає їх хорошими і досвідченими фахівцями. Крім того, в госпіталі постійно знаходиться група реаніматологів з Тбіліської республіканської лікарні.

Військовий госпіталь Міноборони Грузії імені Георгія Абрамішвілі був заснований у 2006 році. Установа входить до Міжнародного союзу військових госпіталів IMIHO - Interconnection of Military Hospitals.

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У госпіталі є відділення загальної хірургії, травматології, анестезіології, реанімації та невідкладної допомоги, кардіології та інтенсивної кардіології та психоневрології. У госпіталі є власна лабораторія, банк крові і морг.

Основна частина пацієнтів - військові, колишні військові та члени їх сімей, проте тут лікують і цивільних.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Відразу після затримання політик оголосив голодування.

8 листопада його перевели в тюремну лікарню.

17 листопада група лікарів при омбудсмені Грузії Ніно Ломджарія оцінила стан Саакашвілі як критичний, рекомендувавши перевести його в приватний госпіталь. Згідно з їх висновком, в результаті тривалої голодування у пацієнта розвинувся ряд патологічних станів, він може впасти в кому.

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Автор: Віталій Саєнко