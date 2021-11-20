У госпіталі для забезпечення безпеки Саакашвілі буде поміщений в закриту палату.

Влада Грузії погодилася перевести заарештованого екс-президента країни Міхеїла Саакашвілі у військовий госпіталь.

Про це повідомив грузинський телеканал "Руставі 2".

Переїзд Саакашвілі в госпіталь в місті Горі відбувся ввечері 19 листопада.

Грузинські телеканали показали, що два реанімобілі супроводжували автомобілі поліції.

У госпіталі для забезпечення безпеки Саакашвілі буде поміщений в закриту палату.

Саакашвілі в Грузії - що відомо

Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Відразу після затримання політик оголосив голодування.

8 листопада його перевели в тюремну лікарню.

Читайте такожДенісову не пустили до Саакашвілі у тюремній лікарні17 листопада група лікарів при омбудсмені Грузії Ніно Ломджарія оцінила стан Саакашвілі як критичний, рекомендувавши перевести його у приватний госпіталь. Згідно з їхнім висновком, в результаті тривалого голодування у пацієнта розвинувся ряд патологічних станів, він може впасти в кому.

18 листопада Саакашвілі перевели в реанімацію тюремної лікарні. Сьогодні, 19 листопада, стало відомо, що політик на межі коми й смерті - у нього розвинулось одне з найважчих ускладнень через голодування.

Автор: Олег Давигора