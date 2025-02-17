Вони заявляють, що таке рішення не має пройти повз парламент.

Готовність прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера відправити війська в Україну викликала дебати у Лондоні - частина законодавців вимагає провести парламентське голосування, а інша - не зв'язувати прем'єру руки.

Як пише Politico, депутати від основних партій вважають, що парламент повинен брати участь в ухваленні будь-якого рішення з цього приводу. Так, лейборист Грем Стрінгер нагадав про британські інтервенції в Іраку та Афганістані, зазначивши, що тепер хоче почути переконливі аргументи.

Депутат від лівих лейбористів Дайан Ебботт заявила, що за необхідності відправки військ першим за це має проголосувати парламент. Депутат Клайв Льюїс вважає, що парламентські обговорення дозволять заучитися підтримкою громадськості в цьому питанні:

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"Під час кризи ми всі хочемо сильних лідерів. Але сила і мудрість не є грою з нульовою сумою - справжнє лідерство вимагає і того, і іншого. Залучення парламенту до цього рішення демонструє обидві ці якості. Цей курс дій може поставити британські війська під загрозу проти ядерної держави без підтримки США. Це вимагає більш глибоких і широких дебатів".

Депутати від опозиційних партій Вестмінстера також вимагають голосування. Прес-секретар з питань оборони центристської опозиційної партії Ліберальних демократів Хелен Магуайр сказала, що вони підтримують пропозиції Стармера по Україні, однак парламент повинен мати право голосу в питаннях військового розгортання.

За словами члена парламенту від Консервативної партії Джона Віттінгдейла, депутати очікують, що парламент обговорить і, можливо, проголосує за пропозицію прем'єра. Представник консерваторів Марк Гарньє також виступив за голосування, попри те, що прем'єр-міністри можуть розгортати війська без погодження з парламентом.

Два інших депутати-консерватори, Джон Купер і Ніл Шастрі-Херст, заявили, що тримати парламент в курсі подій "життєво важливо", щоб зберегти єдиний фронт щодо України.

Речник прем'єра Стармера в коментарі журналістам не виключив голосування у парламенті, однак закликав не забігати наперед.

Що відомо про відправлення військ Британії в Україну

Як повідомляв УНІАН, напередодні саміту європейських лідерів, скликаного президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі, британський прем'єр заявив про готовність відправити британські війська до України.

Мова йде про розгортання військового контингенту, який забезпечить виконання потенційної мирної угоди.

Зазначимо, що це перший випадок, коли британський прем'єр прямо заявив про готовність розмістити миротворчі війська в Україні.

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