Країна готова зробити свій внесок для безпеки Європи.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність відправити в Україну британські війська.

У колонці для The Telegraph він написав, що Європа стоїть перед моментом, який випадає раз на покоління. Під час візиту до Парижа він закличе європейців збільшувати витрати на оборону, відігравати більшу роль у НАТО та не послаблювати зусиль в отриманні зброї для українською армії та забезпеченні країні якомога сильнішої позиції перед переговорами.

Стармер наголосив, що Велика Британія готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи над гарантіями безпеки для України. Це включає в себе як підтримку її військових, так і готовність і бажання зробити свій внесок у забезпечення гарантій безпеки України, розмістивши свої війська на місцях, якщо це буде необхідно.

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"Я не кажу це легковажно. Я дуже глибоко відчуваю відповідальність, яка пов'язана з потенційною загрозою для британських військовослужбовців. Але будь-яка роль у допомозі гарантувати безпеку України - це допомога у гарантуванні безпеки нашого континенту і безпеки цієї країни. Кінець цієї війни, коли він настане, не може бути просто тимчасовою паузою перед тим, як Путін знову нападе".

Водночас британський прем'єр зазначив, що лише Штати можуть стримати Путіна від повторного нападу, тому американська підтримка та її гарантії безпеки необхідні для тривалого миру.

"Тому найближчими днями я зустрінуся з президентом Трампом і працюватиму з ним і всіма нашими партнерами по G7, щоб допомогти забезпечити міцну угоду, яка нам потрібна", - додав він.

Стармер підкреслив, що мир не може бути досягнутий за будь-яку ціну, а Україна повинна бути за столом переговорів: "В іншому випадку Путін погодиться з позицією, що Україна не є справжньою нацією".

Прем'єр підкреслив, що не можна допустити повторення ситуації, подібної до Афганістану, де США "вели прямі переговори з талібами і знищили афганський уряд":

Він закликав продовжувати підтримувати незворотній шлях України до вступу в НАТО та збільшити економічний тиск на Росію в питаннях обмеження цін на нафту, "тіньового флоту", санкцій проти нафтових гігантів та переслідування банків, які допомагають ухилятися від санкцій:

"Ці вирішальні дні, що попереду, визначать майбутню безпеку нашого континенту. Як я скажу в Парижі, мир приходить через силу. Але вірно і зворотне. Слабкість веде до війни".

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