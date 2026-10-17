Обмеження роботи Starlink – це спланована операція проти України, - Зеленський

Україна перевірила роботу сигналу Starlink при запуску реактивних перехоплювачів в країнах Євросоюзу і виявила, що там обмежень немає.

Швидкісні обмеження для військових терміналів супутникового зв'язку Starlink є спланованою операцією проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp. Глава держави зауважив, що супутниковий зв’язок через термінали Starlink є дуже важливим для зв'язку на території України - на фронті і для цивільних.

За його словами, в Україні Starlink використовується для дронів і щоб була можливість передавати українським захисникам на бойових позиціях їжу, воду. "І це дуже важливо, куди не може пройти військовий або та чи інша техніка, там, де є ізоляція завдяки контролю дронами ворога. І цієї можливості на сьогодні просто немає", - сказав Зеленський.

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Разом з тим, українські Сили оборони використовують деякі дрони-перехоплювачі з "Старлінками" для того, аби перехоплювати швидкісні ворожі "Шахеди" з реактивними двигунами. "Безумовно, і слава Богу, дякуючи нашим ППО, нашим інженерам і партнерським засобам також, ми використовуємо не тільки дрони-перехоплювачі проти "Шахедів", а й авіацію і ракети, та інше ППО", - додав Зеленський.

Українські перехоплювачі реактивних "Шахедів" без сигналу Starlink не працюють

"Щоб перехопити швидкісний реактивний дрон "Шахед" і інші реактивні дрони, сьогодні наші перехоплювачі не працюють, бо є обмеження швидкості", - сказав Зеленський.

Він пояснив, що на сьогодні максимальна швидкість перехоплювачів через обмеження сигналу становить 161 км/год. Відповідно, такої швидкості недостатньо для збиття російських реактивних дронів. Бо якщо намагатися запускати перехоплювач на більшу швидкість, то Starlink вимикається і український дрон втрачається.

Як Україна перевірила, чи є це спланованою операцією з обмеження швидкості

"Щоб зрозуміти, чи це дійсно технічні проблеми у компанії SpaceX, або це якась операція, або домовленість нас обмежити - нам відключити, не дати можливість захищатися і берегти наших людей як на фронті, так і цивільних, - ми відправили пару машин на територію країн Європейського Союзу зі "Старлінками" і вони літали там, де це можна, зі швидкістю 180 км плюс, і "Starlink" працює", - сказав Зеленський.

Зокрема, Україна зробила відповідну фіксацію - є відповідні докази.

"Висновок наступний: обмеження діють на території України і обмеження не діють на території країн Євросоюзу. Тобто це спланована операція", - наголосив Зеленський.

Компанія Space X не відповідає на запити українських військових

Як додав глава держави, Україна проводить діалог на рівні військових, на рівні Міністерства оборони і на рівні дипломатів стосовно Starlink і Starshield.

"Зв'язуємось з усіма і з компанією SpaceX - нашим військовим, Міністерству оборони там ніхто зараз не відповідає. А на різних рівнях говорять, що це технічні проблеми", - повідомив Зеленський.

Він повторив, що ці технічні проблеми фіксуються на території України, а на території Євросоюзу цих проблем немає.

Зеленський висловлює надію, що сигнал на належних швидкостях буде поновлено:

"Дай Бог, ця робота буде відновлена".

Про перспективу створення аналогу Starlink

Як відзначив глава держави, в Європі бачать, що є обмеження на роботу Starlink в Україні.

"Уся Європа побачила, що можна регулювати зі Сполучених Штатів Америки, в незалежності від домовленостей і контрактів – можна обмежувати швидкість Starlink", - сказав Зеленський.

За його словами, він роботи "Старлінків" залежить безпека, бо на ці технології усі розраховують.

"Тому, тепер європейці самі порушують питання аналогів. І вони вже працюють і вже просувають, і них буде успіх у цьому напрямку. Я це веж бачу", - наголосив Зеленський.

Обмеження роботи Starlink

Як повідомляв УНІАН, за даними джерел британського видання The Telegraph, ініціатором обмеження роботи Starshield в Україні був безпосередньо власник компанії SpaceX Ілон Маск. А президент США Дональд Трамп охоче на ідею погодився.

Водночас, у США запевняють, що Трамп не причетний до обмеження доступу України до Starshield.

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