Віткофф прибув на переговори з Путіним: у Кремлі назвали головну тему зустрічі

Переговори відбудуться 21 жовтня в першій половині дня.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув у Санкт-Петербург для переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як повідомив помічник кремлівського правителя Юрій Ушаков, зустріч відбудеться у Костянтинівському палаці в першій половині дня. Головною темою розмови, за його словами, стане війна в Україні.

Також він сказав, що переговори Путіна з Віткоффом є "плановим заходом, погодженим заздалегідь". Ушаков додав, що на зустрічі буде присутній представник Путіна Кирило Дмитрієв.

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Крім того, помічник російського диктатора зауважив, що в Москви не було контактів із Зеленським під час переговорів щодо України, які відбувалися раніше.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що повністю врегулювати війну в Україні "без участі когось із Києва немоливо", мовляв, "хтось там повинен прийняти відповідальне рішення".

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, напередодні в Осло відбулися переговори спецпредставників Трампа з українською делегацією. Після цього президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність тристоронньої зустрічі з Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Він також сказав, що тільки Росія має ухвалити рішення, щоб припинити війну.

За даними Politico, у середу спецпосланець США запропонує Путіну прямі переговори із Зеленським і Трампом. Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре розповів, що Віткофф представить пропозиції щодо умов мирного врегулювання, зокрема ідею тристоронньої зустрічі.

Тим часом у Китаї головною перешкодою для завершення війни в Україні вважають брак довіри. Як сказав міністр закордонних справ КНР Ван Ї, вирішення конфліктів, у тому числі й розв'язання російсько-української війни, потребує довіри, для побудови якої, у свою чергу, необхідна комунікація.

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