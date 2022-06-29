При цьому, увага НАТО зосереджується на підтримці України на полі бою, аби зміцнити позиції України на майбутніх переговорах з Росією.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг уникнув відповіді, чи можливий пришвидшений вступ України в Альянс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу у Мадриді під час саміту за участі голів держав та урядів країн-членів Альянсу.

Зокрема, його запитали, чи можливо для України після завершення війни приєднатися до Альянсу на прикладі Фінляндії і Швеції без Плану дій щодо членства.

"Ми сьогодні продемонстрували, що двері НАТО залишаються відчиненими і ми також знову підтвердили рішення, ухвалене у Бухаресті щодо членства України (на саміті НАТО, який відбувся у Бухаресті у 2008 році, усі країни-члени погодились, що Україна стане членом Альянсу у майбутньому - УНІАН)", - наголосив Столтенберг.

При цьому, він сказав, що сьогодні увага НАТО зосереджується на підтримці України на полі бою, у тому числі шляхом надання різних видів летальної та нелетальної допомоги.

"Ця війна, як більшість війн, на певній стадії припиниться за столом переговорів. Але це важливо, аби Україна отримала угоду на її умовах, які будуть прийнятними для України", - наголосив Столтенберг.

За його словами, існує дуже близький зв'язок між тим, що від міцності України на полі бою буде залежати те, чого можна добитися під час переговорів.

У цьому зв'язку Альянс має намір підтримувати Україну.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідери 30 країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) офіційно запросили Фінляндію і Швецію приєднатися до Альянсу.

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