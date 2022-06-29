Генеральний секретар Альянсу наголосив, що політика президента РФ стосовно розширення НАТО провалилася.

Лідери 30 країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) офіційно запросили Фінляндію і Швецію приєднатися до Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг сказав на брифінгу у Мадриді під час саміту за участі голів держав та урядів країн-членів Альянсу.

"Рішення запросити Фінляндію і Швецію стати членами демонструє, що двері НАТО відчинені. Це демонструє, що президент Путін не досяг успіху у закритті дверей НАТО. Двері НАТО залишаються відкритими. І це також демонструє, що ми поважаємо суверенне право кожної держави обирати свій власний шлях", - наголосив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня Туреччина, Швеція і Фінляндія підписали тристоронній меморандум щодо заявок Стокгольма і Гельсінкі на вступ до НАТО. Туреччина раніше виступала проти вступу цих держав до Альянсу.

Після запрошення цих двох скандинавських країн приєднатися до НАТО, наступний етап - це ратифікація парламентами країн-членів НАТО протоколу про вступ двох скандинавських країн.

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