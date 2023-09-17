Генсек НАТО вважає теперішній розподіл тягаря військових витрат всередині НАТО несправедливим.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає Німеччину збільшити витрати на оборону до передбачених угодою НАТО двох відсотків ВВП, повідомляє Süddeutsche Zeitung.

"Я звертаюся до всіх союзників, але, будучи великою економікою, Німеччина має більший вплив, ніж інші", - заявив Столтенберг.

Він нагадав, що на саміті НАТО в Уельсі в 2014 році було прийнято спільне рішення поступово збільшувати витрати, щоб довести витрати на оборону до 2% ВВП у всіх державах Альянсу. У той же час, згідно із заявою НАТО, витрати Німеччини на оборону наразі складають 1,2 відсотка ВВП.

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Столтенберг назвав переважаючий раніше розподіл тягаря на оборону всередині НАТО "несправедливим".

"Йдеться про солідарність і розподіл тягаря. США витрачають чотири відсотки валового внутрішнього продукту на оборону, в Європі ми ближче до одного відсотка. Це несправедливий розподіл тягаря", - сказав він.

Столтенберг також вважає, що Німеччина несе історичну відповідальність в рамках Альянсу. "Протягом багатьох років Німеччина користувалася гарантіями безпеки колективної оборони, і тепер ми повинні забезпечити, щоб наші східні союзники отримали від них вигоду", - сказав він.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина активно допомагає Україні в боротьбі з російськими окупантами. В основному країна брала участь у поставках військової та гуманітарної допомоги, а також прихистила українських біженців.

Під час візиту в серпні міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер повідомив, що ФРН вже надала Україні допомоги на 22 мільярди євро, 12 мільярдів з цієї суми витратили саме на військову підтримку.

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