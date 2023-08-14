Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер повідомив, що ФРН вже надала Україні допомоги на 22 мільярди євро. 12 мільярдів з цієї суми витратили саме на військову підтримку.
Як повідомляє "Укрінформ", таку заяву Лінднер на спільній із українським колегою Сергієм Марченком пресконференції в Києві, куди він прибув із візитом 14 серпня.
"Україна може і надалі розраховувати на те, що Німеччина разом зі світовою спільнотою і сама буде підтримувати Україну. Ми вже знайшли кошти для України обсягом 22 млрд євро. Це велика сума", – наголосив він.
При цьому Лінднер зауважив, що уряд Німеччини вже ухвалив рішення щодо подальшої підтримки України. Тепер його має затвердити німецький парламент.
"Ви знаєте, що Німеччина є найбільшим донором європейського бюджету, тому ми й маємо велику частку в майбутній макрофінансовій допомозі України, яку ЄС вже заохотив. Саме в нашій країні період планування до 2027 року. Ми вже включили кошти на військову допомогу, тому Україна і в найближчі роки може бути певною, що внески будуть зроблені", – резюмував німецький міністр фінансів.
Допомога Україні від Німеччини
9 серпня стало відомо, що Німеччина передала Україні ще дві пускових установки зенітно-ракетних комплексів Patriot. Проте цим нова партія допомоги не обмежилася. До пакету також увійшли кулемети, снаряди калібру 155 мм, розвідувальні дрони Vector та інше обладнання.
Водночас 5 серпня повідомлялося, що в рамках проекту, що фінансується спільно з Данією і Норвегією, Німеччина передала Україні обладнання для розмінування та розвідсистеми.