Лінднер зауважив, що уряд Німеччини вже ухвалив рішення щодо подальшої підтримки України, тепер його має затвердити німецький парламент.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер повідомив, що ФРН вже надала Україні допомоги на 22 мільярди євро. 12 мільярдів з цієї суми витратили саме на військову підтримку.

Як повідомляє "Укрінформ", таку заяву Лінднер на спільній із українським колегою Сергієм Марченком пресконференції в Києві, куди він прибув із візитом 14 серпня.

"Україна може і надалі розраховувати на те, що Німеччина разом зі світовою спільнотою і сама буде підтримувати Україну. Ми вже знайшли кошти для України обсягом 22 млрд євро. Це велика сума", – наголосив він.

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При цьому Лінднер зауважив, що уряд Німеччини вже ухвалив рішення щодо подальшої підтримки України. Тепер його має затвердити німецький парламент.

"Ви знаєте, що Німеччина є найбільшим донором європейського бюджету, тому ми й маємо велику частку в майбутній макрофінансовій допомозі України, яку ЄС вже заохотив. Саме в нашій країні період планування до 2027 року. Ми вже включили кошти на військову допомогу, тому Україна і в найближчі роки може бути певною, що внески будуть зроблені", – резюмував німецький міністр фінансів.

Допомога Україні від Німеччини

9 серпня стало відомо, що Німеччина передала Україні ще дві пускових установки зенітно-ракетних комплексів Patriot. Проте цим нова партія допомоги не обмежилася. До пакету також увійшли кулемети, снаряди калібру 155 мм, розвідувальні дрони Vector та інше обладнання.

Водночас 5 серпня повідомлялося, що в рамках проекту, що фінансується спільно з Данією і Норвегією, Німеччина передала Україні обладнання для розмінування та розвідсистеми.

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