Борт пролетів країнами Балтії і поблизу Калінінградської області Росії.

У суботу, 11 березня, стратегічний бомбардувальник США B-52 пролетів у суботу над країнами Балтії і Фінською затокою, наблизившись до острова Суурсаарі, який належить Росії.

Як повідомляє ERR, з посиланням на дані сервісі Flightradar24, ввечері B-52 злетів у Польщі та попрямував через Балтійське море до Фінської затоки, повернув у бік Естонії перед Великим островом, звідки пролетів над Латвією і Литвою, пролетівши біля Калінінградської області РФ.

Політ відбувся на тлі новин фінських ЗМІ про те, що російські збройні сили також активізували свою діяльність на острові Суурсаарі, який знаходиться всього в 40 кілометрах від фінського узбережжя.

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"Політ американського B-52 над Фінською затокою є чітким сигналом. Фінська затока є однією з найбільш стратегічно важливих європейських проток, де Росія активізувала свою діяльність", - повідомив Міка Аалтола, директор Фінського інституту зовнішньої політики.

Він також зауважив, що РФ посилила свою провокаційну діяльність від Аляски до Арктики. Тому політ бомбардувальника США до Фінської затоки є контр-повідомленням США Росії.

Бомбардувальник В-52: характеристики

B-52 - найбільший бомбардувальник ВПС США. Модернізована версія літака оснащена сучасними двигунами, радіоелектронікою та озброєнням. В-52 може нести керовані бомби, міни і крилаті ракети. Крім того, літак оснащено сучасними засобами радіоелектронної боротьби.

B-52 здатен нести до 27,5 тонн озброєння, розвиває швидкість до 1 047 км/год на висоті до 15 кілометрів і може летіти до 16 тисяч кілометрів без дозаправки. Максимальна злітна вага бомбардувальника - 220 тонн.

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