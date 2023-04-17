Кілька з них знаходяться в критичному стані.

У Дадевілі, штат Алабама, сталася стрілянина на вечірці з нагоди Дня народження "Sweet 16".

Як пише CNN, в результаті інциденту загинули чотири підлітки, ще щонайменше 15 отримали поранення. Діджей Кінан Купер, який був на цій вечірці, розповів журналістам, що не чув звуків бійки або заворушень до стрілянини.

"Дуже сумно бачити всіх дітей, які були розстріляні, і тих, хто помер. І побачивши всі ці тіла біля вхідних дверей, всі ці діти, ймовірно, будуть травмовані", - розповів він.

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Щонайменше 15 підлітків потрапили до лікарні з вогнепальними пораненнями, кілька з них перебувають у критичному стані. У медичному закладі повідомили, що шість осіб вже виписали, ще дев'ять підлітків перевели в інші лікарні.

Поліція не розголошує жодної інформації про нападника чи можливі мотиви.

Стрілянина в США: останні новини

За даними архіву насильства із застосуванням вогнепальної зброї, за перші 15 тижнів цього року в США відбулося не менше 162 масових розстрілів.

Нагадаємо, що нещодавно в штаті Кентуккі працівник банку влаштував стрілянину прямо у відділенні. Чоловік убив п'ятьох людей, він вів онлайн-трансляцію в мережі.

У березні в штаті Теннессі дівчина відкрила вогонь на території християнської школи Святого Павла. Вона вбила шістьох людей.

Взимку ЗМІ писали, що в Каліфорнії чоловік відкрив вогонь на одній з ферм, після цього він приїхав на стоянку поліції.

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