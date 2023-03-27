Вона відкрила "вогонь на враження" по співробітниках християнської школи та дітях.

У США сталася кривава стрілянина на території християнській школі Святого Павла в місті Нешвілл (штат Теннессі).

Там "знесло дах" дівчині-підлітку: озброївшись двома штурмовими гвинтівками й пістолетом, вона відкрила вогонь по людях та застрелила шістьох людей, пише Reuters.

ЗМІ вказують, що жертвами події стали троє учнів школи й троє її співробітників.

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Наразі на місці події працюють екстрені служби. Підлітка-вбивцю вдалося знешкодити поліції. Додаткових подробиць інциденту поки що немає.

Стрілянина по людях - останні події у світі

Нагадаємо, що нещодавно схожий випадок із застосуванням вогнепальної зброї стався на території в Німеччині в Гамбурзі. Там трапилася сутичка між членами релігійної громади "Свідки Єгови". В результаті один з них застосував зброю й розстріляв вісім осіб.

Нещодавно масштабна стрілянина сталася і в центрі Лондона - вогонь відкрили по жінках та дітях. За даними ЗМІ, подія також сталася поруч з церквою.

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