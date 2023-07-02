Поліція досі не може розшукати стрільця, його мотиви невідомі.

В американському місті Балтімор, штат Меріленд, невідомі злочинці розстріляли гостей на вуличній вечірці. Постраждали близько трьох десятків людей, є загиблі.

Як пише Foxnews, трагедія сталася після опівночі під час "квартальної вечірки", влаштованої жителями району Brooklyn Homes в Південному Балтіморі. Злочинець, якого поки не затримали, поранив 30 осіб, з яких двоє померли, ще троє перебувають у критичному стані.

Як повідомила поліція, загинули двоє молодих людей: 18-річна дівчина померла на місці, 20-річний чоловік помер у лікарні.

Обставини стрілянини і, чи був стрілець гостем вечірки, не уточнюються.

"Розслідування триває, і наші детективи вбивств продовжуватимуть працювати, поки не дізнаються, що тут сталося. Але сьогодні вранці ми знаємо, що це безрозсудний боягузливий вчинок, який стався тут і назавжди змінив багато життів і коштував двом людям їхнього життя," – заявив мер Балтімора Брендон Скотт.

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Масові розстріли випадкових людей - одна з серйозних проблем в США. Подібні інциденти трапляються досить регулярно. Так, на початку травня в одному з торгових центрів Далласа стрілець убив вісім випадкових відвідувачів, ще сімох поранив. Стрільця ліквідувала поліція.

А в квітні вулична стрілянина сталася на вечірці в штаті Алабама. В результаті інциденту загинули чотири підлітки, ще щонайменше 15 отримали поранення. Поліція не стала розголошувати інформацію про нападника або можливі мотиви.

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