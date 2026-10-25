У Росії заявили про загибель двох елітних льотчиків: що відомо

Вони розбились на винищувачі СУ-30СМ під час навчально-тренувального польоту.

У Росії повідомили про загибель двох льотчиків елітної пілотажної групи "Російські витязі", які мали тисячі годин нальоту. Як пише Mash, вони розбилися на СУ-30СМ під час навчально-тренувального польоту.

Йдеться про військового льотчика-снайпера, заступника начальника Центру показу авіаційної техніки полковника Олега Єрофєєва та старшого льотчика, інспектора служби безпеки польотів майора Володимира Кочетова.

Частина російських ЗМІ пише, що льотчики розбилися 22 жовтня, тоді як інші вказують дату 21 жовтня. Варто зазначити, що саме 21 жовтня в Росії розбилися два винищувачі Су-30.

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Що відомо про загиблих російських льотчиків

Олег Єрофєєв під час служби освоїв літаки Як-52, Л-39, МіГ-29, Су-27, Су-30СМ, Су-35С і налітав на них 3300 годин. До основного складу групи "Російських витязів" увійшов у 2003 році. Він виконував польоти ведучого, а також зовнішнього, внутрішнього та хвостового веденого.

Володимир Кочетов служив у 611-му винищувальному авіаційному полку, з 2010 року – на авіабазі Кубінка. Він освоїв Л-39, МіГ-29, Су-27, Су-30СМ, Су-35С, загальний наліт – 1500 годин. У основному складі "Російських витязів" – з 2014 року.

Пілотажну групу "Російські витязі" було створено 5 квітня 1991 року. Постійне місце дислокації групи – аеродром Кубінка в Московській області. Основу авіапарку групи становлять винищувачі Су-35С. Група бере участь в авіасалонах, парадах та міжнародних шоу, при цьому після початку повномасштабного вторгнення в Україну її льотчиків почали регулярно відправляти на виконання бойових завдань.

Падіння Су-30 у Росії

21 жовтня в мережі повідомляли, що під Калінінградом розбився російський винищувач Су-30СМ. Зазначається, що обидва пілоти встигли катапультуватися, отримали травми та були госпіталізовані до військового госпіталю.

Пізніше з’явилася інформація про катастрофу ще одного Су-30СМ. Обставини та місце втрати другого літака були відомі, проте повідомлялося, що обидва пілоти загинули.

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