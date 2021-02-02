Зараз російський опозиціонер перебуває під арештом.

У Москві сьогодні пройде суд над опозиціонером Олексієм Навальним. Під будівлю Мосміськсуду, де проходитиме засідання, з ранку стягнули велику кількість силовиків, там також помічені автозаки.

Про це повідомляє низка російських ЗМІ, публікуючи відео з місця подій.

Як пише "Новая газета", силовики чергують на прилеглих до суду вулицях і станціях метро.

"На територію Мосміськсуду поки не пускають, перед воротами стоїть ОМОН. Журналісти чекають перед пішохідним переходом", - пише видання.

Засідання розпочнеться об 11-й годині за московським часом (10:00 - за Києвом).

До будівлі суду вже прийшла дружина Навального Юлія, яка разом з адвокатами намагається потрапити всередину. У всіх перехожих в районі суду перевіряють документи, а навколо самої будівлі вже з'явилася металева огорожа.

Протести в Росії через арешт Навального

23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.

На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.

Сьогодні Навальний може отримати реальний термін замість умовного у справі Ів-Роше.

Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений до "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

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Автор: Юрій Годован