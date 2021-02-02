У Москві сьогодні пройде суд над опозиціонером Олексієм Навальним. Під будівлю Мосміськсуду, де проходитиме засідання, з ранку стягнули велику кількість силовиків, там також помічені автозаки.
Про це повідомляє низка російських ЗМІ, публікуючи відео з місця подій.
Як пише "Новая газета", силовики чергують на прилеглих до суду вулицях і станціях метро.
"На територію Мосміськсуду поки не пускають, перед воротами стоїть ОМОН. Журналісти чекають перед пішохідним переходом", - пише видання.
Засідання розпочнеться об 11-й годині за московським часом (10:00 - за Києвом).
До будівлі суду вже прийшла дружина Навального Юлія, яка разом з адвокатами намагається потрапити всередину. У всіх перехожих в районі суду перевіряють документи, а навколо самої будівлі вже з'явилася металева огорожа.
Протести в Росії через арешт Навального
- 23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
- Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.
- На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.
- Сьогодні Навальний може отримати реальний термін замість умовного у справі Ів-Роше.
Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії
- Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.
- Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений до "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.
- В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.
- 18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.
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