Акція протесту пройде під судом, де ухвалюватимуть рішення щодо Навального.

У Москві у вівторок, 2 лютого, запланували проведення нового мітингу проти чинної влади і на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляється на сторінці Навального в Facebook.

Мітинг розпочнеться під будівлею Московського міського суду о 10-й годині ранку.

"Якщо ми хочемо чогось досягти, ми цього доб'ємося. Вівторок. 10:00. Московський міський суд. Обов'язково приходьте", - йдеться в повідомленні.

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Як пише "МБХ медиа", 2 лютого Навальному можуть замінити умовний термін на реальний. Рішення буде приймати один з районних судів Москви, але засідання пройде в будівлі міського суду. Причина - велика кількість заявок на акредитацію від ЗМІ.

"МВС Москви оголосило про перекриття частини доріг навколо Мосміськсуду 2 лютого в день судового засідання у справі Навального", - йдеться в повідомленні.

Протести в Росії через арешт Навального

23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.

На акціях 31 Січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.

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Автор: Юрій Годован