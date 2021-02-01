У Москві у вівторок, 2 лютого, запланували проведення нового мітингу проти чинної влади і на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
Про це повідомляється на сторінці Навального в Facebook.
Мітинг розпочнеться під будівлею Московського міського суду о 10-й годині ранку.
"Якщо ми хочемо чогось досягти, ми цього доб'ємося. Вівторок. 10:00. Московський міський суд. Обов'язково приходьте", - йдеться в повідомленні.
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Як пише "МБХ медиа", 2 лютого Навальному можуть замінити умовний термін на реальний. Рішення буде приймати один з районних судів Москви, але засідання пройде в будівлі міського суду. Причина - велика кількість заявок на акредитацію від ЗМІ.
"МВС Москви оголосило про перекриття частини доріг навколо Мосміськсуду 2 лютого в день судового засідання у справі Навального", - йдеться в повідомленні.
Протести в Росії через арешт Навального
- 23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
- Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.
- На акціях 31 Січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.
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