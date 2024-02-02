Він вирішив частково розглянути претензії України по суті.

Міжнародний суд ООН у Гаазі постановив, що має юрисдикцію у справі України проти Росії про "спотворення поняття геноциду". Як пише Радіо Свобода, суд постановив, що може розглядати його по суті.

Як відомо, 26 лютого 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна подала позов, звинувативши країну-агресора у зловживанні Міжнародною конвенцією про запобігання геноциду для виправдання повномасштабного вторгнення.

Суд визнав, що має юрисдикцію для запиту "винести рішення та заявити, що немає достовірних доказів того, що Україна несе відповідальність за вчинення геноциду з порушенням Конвенції про геноцид у Донецькій та Луганській областях".

Відео дня

Водночас він відмовився розглянути і оцінити дії Росії, зокрема "повномасштабне вторгнення під приводом порятунку російськомовного населення на сході України від геноциду", зазначивши "невідповідність" цього запиту Конвенції.

Також Міжнародний суд відмовився заявити, що визнання РФ "незалежності" "ДНР" та "ЛНР" порушує Конвенцію про геноцид. Водночас він "погодився вивчити питання і щодо дій України щодо російськомовного населення і визначити, чи мав місце геноцид", але відкинув прохання визнати, що Росія використала Конвенцію про геноцид як привід для вторгнення.

Справи Міжнародного суду ООН по війні в Україні:

Нагадаємо, 31 січня Міжнародний суд визнав, що Росія порушила деякі частини Конвенції ООН щодо запобігання фінансуванню тероризму, бо не розслідувала фінансову підтримку сепаратистів на сході України у 2014-му році.

У Міністерстві закордонних справ зазначали, що це стало першим випадком в історії, коли Міжнародний суд ООН виніс остаточне рішення щодо порушень Росією норм міжнародного права.

Вас також можуть зацікавити новини: