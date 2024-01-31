Україна вимагала від держави-окупанта компенсації.

Міжнародний суд ООН визнав, що Росія порушила деякі частини Конвенції ООН про запобігання фінансуванню тероризму, бо не розслідувала фінансову підтримку сепаратистів на сході України у 2014-му році.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". В той же час зазначає, що суд не призначив компенсацію, як того вимагала Україна.

"Суд також відмовився винести конкретне рішення щодо ймовірної відповідальності Росії за збиття літака малайзійських авіаліній рейсу MH17 з непідконтрольних Україні територій 17 липня 2014-му, про що просив Київ", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні в суді зачитується остаточне рішення у скарзі, яку Україна подала у 2017-му. Тоді Україна заявила, що Росія фінансує і дає зброю сепаратистам на Донбасі та утискає права кримських татар в окупованому Криму. "У справі згадувався, зокрема, збитий у 2014-му пасажирський літак малайзійських авіаліній MH-17, коли всі майже 300 пасажирів загинули. Також згадувався розстріляний автобус у Волновасі", - зазначається в повідомленні.

Також сказано, що докази налічують 17 тисяч сторінок тексту. Колегія з 15 суддів вивчала все це кілька років. Сьогодні фінальне рішення, яке не підлягає апеляції. Росія прислала усього двох представників на суд у Гаазі.

Ракета РФ у 2014 році збила над Донбасом літак рейсу MH17

Міжнародний суд ООН на сьогоднішньому розгляді справи проти РФ згадував про збиття у 2014-му пасажирського літака малайзійських авіаліній MH-17. Тоді загинуло майже 300 пасажирів загинули.

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули усі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

17 листопада окружний суд Гааги підтвердив, що рейс MH17 Malaysia Airlines був збитий у 2014 році російською ракетою "Бук" з поля під Первомайськом Донецької області. Також суд заочно засудив до довічного ув'язнення трьох бойовиків: екс-офіцера ФСБ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка. За даними Міжнародної слідчої групи JIT (Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна), саме вони брали участь у транспортуванні ракетного комплексу "Бук", з якого був збитий літак.

Президент РФ Володимир Путін особисто схвалив ввезення на територію України ракети, з якої був збитий літак рейсу MH17 Malaysia Airlines, що прямував з Амстердама в Куала-Лумпур.

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