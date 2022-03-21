Тверський суд Москви визнав інтернет-копанію Meta "екстремістською організацією".

У Росії Тверський суд Москви за позовом Генпрокуратури визнав інтернет-копанію Meta екстремістською організацією і заборонив її соцмережі Facebook і Instagram за "екстремістську діяльність".

Про це повідомляє "Інтерфакс". Захист просив припинити справу, вказуючи, що Тверський суд не може його розглядати, оскільки Meta - іноземна компанія, а російські суди можуть розглядати справи іноземних компаній, тільки якщо організація-відповідач знаходиться в Росії.

Генпрокуратура Росії просила заборонити діяльність Meta, спираючись на федеральний закон "Про боротьбу з екстремізмом".

Facebook і Instagram тимчасово зняли заборону на заклик до насильства щодо російських солдатів через вторгнення РФ в Україну. Роскомнагляд почав блокувати Instagram з 14 березня, а Facebook-з 4 березня.

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