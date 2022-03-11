Раніше стало відомо про відповідну вимогу Генпрокуратури РФ.

Роскомнагляд обмежив доступ до соцмережі Instagram для користувачів на території РФ, як того вимагала Генпрокуратура РФ.

Про це повідомили на сторінці Роскомнагляду в Telegram.

"На підставі вимоги Генеральної прокуратури РФ доступ до соціальної мережі Instagram (належить компанії Meta Platforms, Inc.) на території Російської Федерації буде обмежений", - йдеться в повідомленні.

У відомстві пояснили, що в соціальній мережі нібито поширюються інформаційні матеріали з "закликами до вчинення насильницьких дій щодо громадян Російської Федерації, в тому числі військовослужбовців".

На те, щоб перенести свої медіафайли з соцмережі, росіянам дали 2 дні.

"Оскільки для активних користувачів Instagram буде потрібен час для перенесення своїх фото- і відеоматеріалів в інші соціальні мережі, повідомлення своїх контактів і підписників, Роскомнагляд прийняв рішення про завершення процедури введення обмежень на доступ до Instagram в 00 годин 14 березня, передбачивши для користувачів додаткові 48 годин перехідного періоду", - зазначили у Роскомнагляді.

Раніше сьогодні стало відомо, що Генпрокуратура країни-окупанта вимагає від Роскомнагляду визнати компанію Meta (материнська компанія Facebook, Instagram, WhatsApp) екстремістською організацією і заборонити її діяльність у РФ.

Оновлена політика Meta: що відомо

Прес-секретар Meta Енді Стоун повідомив, що з 11 березня компанія знімає у своїх соціальних мережах певні заборони.

Так, Meta тимчасово дозволила користувачам Facebook і Instagram в деяких країнах публікувати повідомлення, що містять заклики до насильства проти російських солдатів в контексті їх вторгнення в Україну, а також із закликом до смерті президента Росії Володимира Путіна або білоруського диктатора Олександра Лукашенка (якщо без вказівки на місце знаходження мети і метод виконання замаху).

Дозволяти будуть і повідомлення з побажаннями смерті російським окупантами як форму політичного вираження в період російсько-української війни.

Водночас модератори і далі будуть накладати санкції на дописи, в яких користувачі будуть закликати до насильства проти цивільних, в тому числі росіян.

У Росії обурилися таким рішенням. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін пообіцяв "наслідки".

Раніше Instagram перестав показувати підписки і підписників користувачів з РФ і України, щоб захистити спільноти в цих країнах.

Дописи ЗМІ з міткою "медіа, контрольовані державою" в Instagram тепер не показує в рекомендаціях, їхні акаунти знайти складніше, а їхні стікер-посилання тепер супроводжуються плашкою з попередженням про статус ЗМІ.

Крім того, Meta забороняє російським державним ЗМІ монетизувати свої платформи.

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