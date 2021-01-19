Зараз Тихановська знаходиться в Литві, у Білорусі силовики завели на неї кримінальні справи.

Білоруська опозиціонерка, екс-кандидат у президенти республіки Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви через політичні переслідування, попросила ОБСЄ посприяти її поверненню на батьківщину.

Про це повідомляє прес-служба Тихановської за підсумками її онлайн-зустрічі з послами ОБСЄ.

В ході спілкування політик запропонувала ОБСЄ взяти на себе організацію діалогу щодо вирішення кризи в Білорусі. Почати вона пропонує з експертного круглого столу за участю ЄС, демократичних сил Білорусі, опозиції та представників режиму Лукашенка. "Ми розраховуємо провести вибори за 45 днів, і нам потрібна допомога в цьому", - заявила вона.

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Однією з тем зустрічі стало повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального, якого відразу затримали в Москві й відправили під варту. У зв'язку з цим Тихановська закликала міжнародні організації допомогти в організації безпечного повернення додому для неї та інших опозиціонерів.

"Разом з міжнародним співтовариством я б хотіла знайти можливості безпечно повернутися в Білорусь. Оскільки проти мене порушили дві кримінальні справи з міждержавним розшуком, це повинні бути спеціальні гарантії мого повернення. Ситуація з Навальним показала, що в цьому потрібна допомога міжнародного співтовариства і, перш за все, ОБСЄ", - вважає вона.

Вибори і протести в Білорусі: що відомо

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України та США.

В Євросоюзі не визнали результатів виборів і вирішили ввести санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Автор: Юрій Годован