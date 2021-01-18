Навального арештували на 30 діб / instagram.com/navalny
В підмосковних Хімках суд заарештував опозиціонера Олексія Навального на 30 діб.
Термін тримання Навального під вартою встановлено до 15 лютого.
Після рішення суду в мережі з'явилося відеозвернення опозиціонера до своїх прихильників із закликом виходити на вулиці.
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Повернення Навального у Росію
- Навальний 17 січня повернувся в Москву з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння минулого літа.
- Його літак мав приземлитися в аеропорту «Внуково», але був перенаправлений до «Шереметьєво».
- Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.
- В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримано за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.
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