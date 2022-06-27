"Як у випадку зі Сталіним, так і у випадку з Путіним, це політичне рішення, наслідки якого цілком передбачувані", - вважає Тімоті Снайдер.

Американський історик й письменник Тімоті Снайдер описав війну в Україні як колоніальну, коли одна країна стає потворою, намагаючись відродити свою "імперську велич" й повернути колонії. Також професор Єльського університету звернув увагу на продовольчу безпеку у світі.

52-річний фахівець з історії Східної Європи на Global Media Forum у Німеччині розповів про наміри Путіна. Снайдер впевнений, що кремлівський диктатор зробить все, щоб у світі почався голодомор.

"Голодомор в Україні 1932-1933 років був "колоніальним голодом". Це була спроба центру захопити периферію. А ця катастрофа стала джерелом натхнення для Гітлера. Однією з основних причин, через яку Гітлер розпочав війну, було бажання завоювати Україну та встановити контроль над її родючими землями. Причина, через яку він зважився на це, полягала в цьому. Він бачив, що подібне вдалося Сталіну", - сказав Снайдер.

Історик провів паралелі з 2022 роком.

"Росія вторглася в Україну. Це в тому числі і спроба знищити українську економіку. А економіка України зараз, як і раніше, заснована на сільському господарстві та експорті сільськогосподарської продукції. Тому частина зусиль зі знищення України включає блокаду української торгівлі. Вона включає знищення та крадіжку українських сільськогосподарських культур і блокаду українських портів російським флотом, що перешкоджає експорту українських харчових продуктів", – пояснює Снайдер.

"Як у випадку зі Сталіним, так і у випадку з Путіним, це політичне рішення, наслідки якого цілком передбачувані. Якщо Україна буде в блокаді, то світ голодуватиме. Це було заздалегідь відомо", - додав професор.

Снайдер переконаний, що РФ - це відсутність раціональності, їхні фантомні болі відродити імперію проваляться. Україна, на думку історика, має всі шанси перемогти у війні.

Раніше Снайдер обгрунтував тезу, чому Росія - фашистська держава.