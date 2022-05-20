Подібності між гітлерівською Німеччиною і путінською Росією вражають, пише Тімоті Снайдер.

Професор Єльського університету, відомий історик і письменник Тімоті Снайдер видав статтю під назвою "Це має прозвучати: Росія – фашистська держава".

Американський New York Times опублікував колонку.

У ній Снайдер, що спеціалізується на історії Східної Європи, міркує про те, що на фронтах Другої світової війни була переможена нацистська Німеччина, але не ідеологія фашизму.

Її суть, на думку Снайдера, можна сформулювати як "очищає насильство", і дотепер найяскравішою асоціацією цієї ідеології для нас були Гітлер і Голокост.

Але це дуже вузький підхід, вважає автор. Фашизм прокотився в різний час і в різному масштабі по багатьох країнах Європи. У всіх своїх проявах він завжди прагне до перемоги чиєїсь "хотілки" над здоровим глуздом. І, як стверджує Снайдер, рівно це ми спостерігаємо зараз: Росія, на його думку, веде справжнісіньку фашистську, руйнівну війну.

Автор публікації робить висновок, що сьогоднішня Росія відповідає більшості критеріїв, з яких, на думку істориків, складається фашизм:

1) Культ одного лідера (Володимир Путін)

2) Культ померлих за щось велике (перемога у ВВВ)

3) міф про колишню велич імперії і бажання цю велич повернути

4) потужна машина пропаганди

5) візуальні символи як знаки приналежності (Z і V)

6) масові заходи на підтримку вождя

7) мова ненависті щодо конкретної групи людей

Подібності між гітлерівською Німеччиною і путінською Росією вражають, пише Снайдер. Як би складно не було багатьом це прийняти, але Росія повторює цей шлях, сіючи навколо себе страждання і руйнування.

Помилково вважати, що країна, яка перемогла колись фашистів, сама не може бути такою, думає автор. До певного моменту історії фашизм не викликав у Радянського Союзу особливої неприязні, що випливає з укладеного в 1939 році союзницького договору між СРСР і Німеччиною.

Промови нацистських лідерів передруковувалися в радянській пресі. Своєю чергою влада Німеччини аплодувала ефективності радянської політики депортації малих народів.

Відомий нацист, філософ і мислитель Карл Шмітт сказав одного разу, що фашистська політика починається з визначення ворога. Чи не цим протягом всієї своєї історії займався Радянський Союз, і чи не цим зараз займається Путін, прикриваючись терміном "антифашизм", пише у своїй колонці Тімоті Снайдер.

Українці є для російського президента нацистами, бо не визнають себе росіянами і насмілюються чинити опір, продовжує він. А будь-хто, хто виступає проти його плану знищення України - пособник нацизму чи фашизму.

Війна проти України - це не тільки повернення на фашистське поле бою, а й повернення до традиційної фашистської мови та практики:

1) інші люди існують для того, щоб їх колонізувати

2) Росія не може бути ні в чому винна в силу її героїчного минулого

3) існування України - це міжнародна змова

4) війна - єдино можлива відповідь

Вихід із ситуації лише один, пише Снайдер: фашистський лідер повинен бути переможений - остаточно і безповоротно.

У Кремлі звинувачують українську владу в "нацизмі" і цим виправдовують військові дії проти Києва.

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