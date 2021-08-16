15 липня бойовики "Талібану" заявили про встановлення контролю над усією територією Афганістану.

Міністр оборони США Ллойд Остін схвалив введення ще 1000 американських військовослужбовців в Афганістан.

Про це заявив представник Міністерства оборони, пише CNN.

Незабаром в країні буде 6000 американських військовослужбовців. Їх основна місія - забезпечити безпеку міжнародного аеропорту Кабула.

Читайте такожЗміна влади в Афганістані: "Талібан" оголосив про встановлення контролю над усією територією країниЗа словами чиновника, в аеропорту або поруч з ним відбулися інциденти, пов'язані з безпекою, але американські сили не були атаковані.

За словами представника Міністерства оборони, цивільні та військові польоти тривають.

Один з очевидців того, що відбувається в аеропорту Кабула розповів, що там почався хаос, пише BBC.

Перелякані люди не знали, що їм робити. Вони бігали між літаками в надії, що зможуть потрапити на один з них.

"Частина пасажирів виїхала з аеропорту, інші побігли в бік посадочних гейтів. У кабінках паспортного контролю нікого не було, а турнікети на прохід були зламані", - розповів він.

"Охорона аеропорту почала відлякувати людей пострілами в повітря. Через кілька хвилин на дорозі в аеропорт я побачив кілька поліцейських автомобілів, що стояли з відкритими дверима. Я все ще періодично чую постріли і звук вертольотів", - зазначив свідок подій.

NOW - Chaos at #Kabul airport: Hundreds want to leave Afghanistan and are panicking. Gunshots can be heard.pic.twitter.com/JW1jHRgcIq — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) August 15, 2021

This is happening right now aboard KamAir destined for Istanbul. (Video sent by a friend) https://t.co/RfLVbKeh9Zpic.twitter.com/kGiLwJH1Ka — Saad Mohseni (@saadmohseni) August 15, 2021

WATCH: Video shows crowded #Kabul International Airport as #Taliban takes over Afghanistan. pic.twitter.com/AJljDhjqB5 — The Washington Voice (@WashingtonVoice) August 15, 2021

Тим часом журналісти показали кадри з президентського палацу в Кабулі, зайнятого талібами.

Taliban fighters have entered Afghanistan’s presidential palace hours after President Ashraf Ghani fled the country — in pictures https://t.co/fqqlySOdKypic.twitter.com/sqUZGdssMr — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 15, 2021

Stunning pictures of #Talibans inside the presidential palace in Kabul on @AJEnglish right now pic.twitter.com/zOzRg6sqwQ — Fahd Husain (@Fahdhusain) August 15, 2021

Бойовики "Талібану" підійшли до Кабула і заявили про встановлення контролю над всією територією Афганістану. Президент заявив, що відмовиться від влади і забезпечить мирну передачу влади, а лідери бойовиків утрималися від штурму міста.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що главою перехідного уряду призначений колишній глава МВС Афганістану, екс-посол у ФРН Алі Ахмад Джалалі.

Лідером країни стане глава політичного офісу талібів в Катарі мулла Барадар.

Представники бойовиків заявили, що іноземці, що знаходяться в Афганістані, можуть вільно покинути країну.

Пізніше Ашраф Гані заявив, що покинув країну, щоб уникнути кровопролиття. За його словами, Талібан тепер "несе відповідальність за захист честі і власності своїх співвітчизників".

Автор: Людмила Жерновська