Зараз в Афганістані перебуває близько 3000 американських військових / фото Flickr / The U. S. Army

Міністр оборони США Ллойд Остін схвалив введення ще 1000 американських військовослужбовців в Афганістан.

Про це заявив представник Міністерства оборони, пише CNN.

Незабаром в країні буде 6000 американських військовослужбовців. Їх основна місія - забезпечити безпеку міжнародного аеропорту Кабула.

Читайте такожЗміна влади в Афганістані: "Талібан" оголосив про встановлення контролю над усією територією країниЗа словами чиновника, в аеропорту або поруч з ним відбулися інциденти, пов'язані з безпекою, але американські сили не були атаковані.

За словами представника Міністерства оборони, цивільні та військові польоти тривають.

Один з очевидців того, що відбувається в аеропорту Кабула розповів, що там почався хаос, пише BBC.

Перелякані люди не знали, що їм робити. Вони бігали між літаками в надії, що зможуть потрапити на один з них. 

"Частина пасажирів виїхала з аеропорту, інші побігли в бік посадочних гейтів. У кабінках паспортного контролю нікого не було, а турнікети на прохід були зламані", - розповів він.

"Охорона аеропорту почала відлякувати людей пострілами в повітря. Через кілька хвилин на дорозі в аеропорт я побачив кілька поліцейських автомобілів, що стояли з відкритими дверима. Я все ще періодично чую постріли і звук вертольотів", - зазначив свідок подій.

Тим часом журналісти показали кадри з президентського палацу в Кабулі, зайнятого талібами.

Захоплення Кабула талібами

Бойовики "Талібану" підійшли до Кабула і заявили про встановлення контролю над всією територією Афганістану. Президент заявив, що відмовиться від влади і забезпечить мирну передачу влади, а лідери бойовиків утрималися від штурму міста.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що главою перехідного уряду призначений колишній глава МВС Афганістану, екс-посол у ФРН Алі Ахмад Джалалі.

Лідером країни стане глава політичного офісу талібів в Катарі мулла Барадар.

Представники бойовиків заявили, що іноземці, що знаходяться в Афганістані, можуть вільно покинути країну.

Пізніше Ашраф Гані заявив, що покинув країну, щоб уникнути кровопролиття. За його словами, Талібан тепер "несе відповідальність за захист честі і власності своїх співвітчизників".

Автор: Людмила Жерновська