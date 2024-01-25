Приватний літак розбився в провінції Бадахшан 20 січня.

Таліби викрали 1,2 млн доларів готівки з російського літака, що розбився в провінції Бадахшан 20 січня. Про це повідомляє афганське опозиційне видання 8am.media із посиланням на власні джерела.

"Після крадіжки цієї суми грошей Мохаммад Аюб Халід, губернатор Талібану в Бадахшані, за наказом Мохаммада Хасана Ахунда, заступника міністра цієї групи, призначив у вівторок комісію для встановлення фактів і розслідування цієї справи", -- пише видання.

За даними джерел, таліби, які першими виїхали на місце події, пов'язані з керівником армійського штабу Талібану Фасіхуддіном Фітрахом. Також джерела стверджують, що через крадіжку грошей уламки літака досі не передали представникам російського посольства в Кабулі.

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Аварія російського літака в Афганістані

Увечері 20 січня в небі над Афганістаном зник російський приватний літак Falcon 10. Пізніше з’ясувалося, що він розбився, не долетівши до кордону з Таджикистаном. На борту літака перебував російський бізнесмен із Ростовської області, відомий як "король ринків", Анатолій Євсюков та його дружина Ганна, а також чотири члени екіпажу.

Бізнесмен із дружиною загинули під час аварії, а от усі члени екіпажу, як стверджується, вижили. Відомо, що бізнесмен віз хвору дружини з Індії додому в Росію. За повідомленнями ЗМІ, в небі над Бадахшаном екіпаж повідомив про надзвичайну ситуацію, пов'язану з нестачею палива, та про своє рішення позапланово приземлитися в аеропорту Куляб. Пізніше екіпаж повідомив про відмову першого двигуна, а потім другого.

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