Понад дві третини смертей стали результатом позасудових страт, скоєних талібами, попри оголошення "загальних амністій".

Організація Об'єднаних Націй заявляє про отримання "надійних тверджень" щодо того, що понад 100 членів поваленого афганського уряду, сил безпеки й тих, хто працював з міжнародними військами, були вбиті відтоді, як 15 серпня таліби захопили владу в Афганістані.

Про це пише The Guardian.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив у звіті, що "понад дві третини" смертей, як стверджується, стали результатом позасудових страт, скоєних талібами, попри оголошення "загальних амністій" для тих, хто пов'язаний з колишнім урядом і Силами коаліції на чолі зі США.

Політична місія ООН в Афганістані також отримала "правдиві твердження про позасудові вбивства щонайменше 50 осіб, підозрюваних у зв'язках з ІДІЛ" - екстремістським угрупуванням "Ісламська держава", що діє в Афганістані.

Місія отримала надійні твердження про "насильницькі зникнення та інші порушення, які зачіпають право на життя і фізичну недоторканність" колишніх членів уряду і коаліції.

За словами Гутерреша, правозахисники та працівники ЗМІ також продовжують "піддаватися нападам, залякуванню, переслідуванням, довільним арештам, жорстокому поводженню і вбивствам". Вісім громадських активістів були вбиті, зокрема, троє талібами та троє екстремістами "Ісламської держави", а 10 зазнали тимчасових арештів, побиттів і загроз з боку талібів. Двоє журналістів були вбиті - один із них бойовиками ІДІЛ - і двоє поранені невідомими озброєними людьми.

Генсек повідомив, що місія ООН задокументувала 44 випадки тимчасових арештів, побиттів і залякувань, 42 з них - з боку талібів.

Читайте також"Талібан" заборонив вмикати музику в авто і возити жінок без хіджабівЯк повідомляв УНІАН, таліби захопили більшу частину Афганістану, коли США і НАТО перебували на завершальній стадії виведення військ після 20 років перебування у країні. Бойовики увійшли в Кабул 15 серпня без будь-якого опору з боку афганської армії або президента Ашрафа Гані, який втік.

Спочатку таліби обіцяли загальну амністію тим, хто був пов'язаний з колишнім урядом і міжнародними силами, а також терпимість та інклюзивність щодо жінок і етнічних меншин. Однак вони відновили обмеження щодо жінок і призначили повністю чоловічий уряд, що викликало тривогу в міжнародної спільноти.

За словами глави ООН, сьогодні Афганістан стикається з численними кризами: проблеми в гуманітарній сфері, масовий економічний спад, проблеми банківської та фінансової систем, найсильніша за 27 років посуха і нездатність талібів сформувати інклюзивний уряд, відновити права дівчат на освіту, жінок на роботу.

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