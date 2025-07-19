У країні наголосили, що ці танки зроблять свій внесок у боротьбі України проти РФ.

Уряд Австралії повідомив, що поставив танки M1A1 Abrams в Україну в межах пакета допомоги на суму 245 мільйонів австралійських доларів (160 млн доларів США), аби країна змогла захистити себе від агресії РФ. Про це повідомляє Reuters.

"Австралія, одна з найбільших країн, що надають Україні допомогу поза межами НАТО, постачає допомогу, боєприпаси та оборонне обладнання відтоді, як Москва вторглася на територію її сусіда в лютому 2022 року", - нагадали у виданні.

Як зазначив міністр оборони країни Річард Марлз, Україна отримала від держави більшу частину з 49 танків, решта буде доставлена в найближчі місяці.

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"Танки M1A1 Abrams зроблять значний внесок у триваючу боротьбу України проти незаконного та аморального вторгнення Росії", - запевнив посадовець.

Австралія та війна в Україні - що відомо

В уряді додали, що танки стали частиною допомоги сумою 980 млн доларів США, які Канберра надала Україні через війну з Росією.

Крім того, Австралія заборонила експорт глинозему та алюмінієвих руд, зокрема бокситів, до РФ та ввела санкції проти близько 1000 російських фізичних та юридичних осіб.

Також Лівоцентристський лейбористський уряд Австралії в цьому році назвав Росію агресором у конфлікті та закликав до врегулювання війни на умовах Києва.

Водночас у червні стало відомо, що Австралія закрила свої порти для російських танкерів. Зазначається, що країна ввела санкції проти 60 нафтових танкерів "тіньового флоту", який Росія використовує для продажу нафти в обхід міжнародних санкцій.

"Австралія сьогодні (18 червня - УНІАН) ухвалила одне із наймасштабніших санкційних рішень проти російської воєнної машини - під обмеження потрапили 60 суден так званого "танкерного флоту", який використовувався для обходу нафтових санкцій і фінансування агресії", - розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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