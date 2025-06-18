Це перше санкційне обмеження Австралії проти танкерного флоту Росії.

Австралія запровадила санкції проти 60 нафтових танкерів "тіньового флоту", який Росія використовує для продажу нафти в обхід міжнародних санкцій. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

"Австралія сьогодні ухвалила одне із наймасштабніших санкційних рішень проти російської воєнної машини - під обмеження потрапили 60 суден так званого "танкерного флоту", який використовувався для обходу нафтових санкцій і фінансування агресії", - зазначив Єрмак.

Зазначається, що обмеження стосуватимуться доступу суден до портів, їхнього страхування та обслуговування.

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За його словами, Австралія вже запровадила понад 1400 санкцій, і цей пакет є продовженням політики тиску на Кремль. Керівник Офісу президента також зауважив, що це перший санкційний удар Австралії саме по "тіньовому флоту" Росії.

Тіньовий флот РФ - що відомо

Як писав УНІАН, Росія здійснює незаконну перевалку нафти у відкритому морі поблизу Греції, що несе велику небезпеку екології.

У ГУР наголосили, що це створює серйозні загрози для екологічної безпеки, особливо через технічний стан старих суден "тіньового флоту" та відсутність страхування, що може призвести до масштабних аварій, екологічних катастроф поблизу берегів країн Європейського Союзу.

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