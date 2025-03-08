За словами прем'єр-міністра Угорщини, країна має гарні шанси досягти угоди з Вашингтоном.

Угорщина та США домовляться про пакет економічної співпраці, який допоможе економіці країни та компенсує ефект від можливих американських тарифів. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пише Reuters.

За словами політика, економічний пакет розширить вже існуючий союз між Угорщиною та США. Орбан додав, що така економічна угода допоможе Угорщині, навіть якщо почнеться торговельна війна між Америкою та Європейським Союзом.

"Угорщина зазнає втрат [у торговельній війні], як і всі країни-члени Європейського Союзу. Ми ще не знаємо її масштабу, але можемо бути впевнені, що це станеться", - зауважив прем'єр-міністр країни.

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Орбан наголосив, що Угорщина має гарні шанси досягти угоди з Вашингтоном, тому пакет заходів має обмежити або повністю забрати наслідки можливої торговельної війни всередині країни.

Політик підкреслив, що угорські чиновники вже ведуть перемовини про відновлення податкової угоди між двома країнами, яка була розірвана попередньою американською адміністрацією.

"Інші елементи угоди допоможуть Угорщині "компенсувати на національному економічному рівні втрати, спричинені американськими тарифами, накладеними на Європу, і забезпечать компенсацію як у грошовому, так і в реальному економічному вираженні"", - процитувало Reuters.

Тарифи Трампа - останні новини

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп націлився з тарифами на Індію. За його словами, країна залишається об'єктом взаємних мит, які почнуть діяти з 2 квітня. Водночас індійські чиновники сподіваються, що триваючі обговорення щодо такої угоди дадуть країні відстрочку від таких тарифів.

Своєю чергою видання Politico писало, що на компанію Boeing чекають важкі часи через тарифну війну Трампа. Крім того, тарифи призведуть до таких проблем у Boeing, як безпека та страйки, через які компанія буде втрачати майже 1 млрд доларів щомісяця.

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