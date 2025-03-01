Президент США очікує великих результатів - від підвищення доходів до відродження вітчизняного виробництва.

У перший місяць свого правління президент США Дональд Трамп видав потік погроз запровадити мита. Американський лідер таким чином намагається вплинути на торгових партнерів.

Видання The New York Times пише, що мита щодо Канади, Мексики та Китаю - це кийок, покликаний змусити найбільших торговельних партнерів США припинити потік наркотиків і мігрантів. Мита на сталь, алюміній і мідь - це спосіб захистити американську промисловість, яка важлива для оборони, а мита на авто підтримають критично важливу базу виробництва. Нова система "взаємних" мит розглядається як спосіб запобігти "обдиранню" Америки рештою світу.

Трамп стверджує, що мита не спричинять великих витрат для США і принесуть величезні доходи, які уряд зможе використовувати для скорочення податків, а також для балансування федерального бюджету.

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Однак експерти зазначають, що мита не допоможуть одночасно досягти всіх цілей, які озвучив Трамп. Ба більше, багато з його заяв суперечать одна одній.

"Усі ці мита не узгоджуються одне з одним", - каже Чад Боун, старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона. "То що ж є пріоритетом? Тому що ви не можете виконати все це одночасно".

Суперечливі обґрунтування мит Трампа, можливо, найбільш важливі, коли йдеться про доходи. Американський лідер уже висував ідею замінити прибутковий податок митами, щоб фінансувати уряд.

Минулого фінансового року Податкова служба зібрала 5,1 трильйона доларів у вигляді податків, і ліберальні та консервативні економісти кажуть, що замінити цю суму митами неможливо. Минулого року США імпортували товарів на суму близько 3,3 трильйона доларів, тому середній тариф на весь американський імпорт має перевищити 150%, щоб покрити дірку, яка утворилася. Такі високі мита різко підвищать ціни на імпорт, що, найімовірніше, спонукає американців купувати значно менше товарів, а отже, знизить доходи від тарифів.

Існують також потенційні протиріччя між планами Трампа щодо мит і його метою спровокувати економічний бум, який збільшить кількість робочих місць, збереже високе зростання і низькі ціни в США.

Однак багато економістів попереджають, що мита можуть чинити негативний вплив на економіку, зокрема підвищити ціни для споживачів і уповільнити зростання економіки. Хоча Трамп наполягає на тому, що мита покривають іноземні уряди, але основний тягар ляже на американських споживачів.

Інші економісти кажуть, що мита скоротять кількість робочих місць в обробній промисловості США, оскільки деякі виробники зіштовхнуться з вищими витратами на виробництво, а інші країни введуть відповідні мита.

Мита Трампа - останні новини

26 лютого президент США Дональд Трамп вказав, що європейські країни зіткнуться з митами у 25%. Він також хоче запровадити окремі тарифи на автомобілі, комп'ютерні чіпи та фармацевтичні препарати, які стягуватимуться на додаток до взаємних тарифів.

Американський лідер також оголосив, що скасовує винятки з митних тарифів на сталь і алюміній на 2018 рік, а також планує ввести їх на імпорт міді.

Крім того, американський лідер заявив, що з 4 березня планує запровадити мита на імпорт з Канади та Мексики, а також подвоїти 10%-ве мито на імпорт з Китаю.

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