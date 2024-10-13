Дехто припускав, що це могли бути дії Росії чи Китаю для перевірки реакції США.

Протягом кількох ночей американські військові повідомляли про "таємниче порушення обмеженого повітряного простору" над територією, де розташовані важливі об'єкти національної безпеки США.

Як йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, високопоставлений американський офіцер Келлі зазначив, що "шоу зазвичай починається через 45 хвилин або годину після заходу сонця". Перший дрон, який помітили, був приблизно 6 метрів завдовжки і рухався зі швидкістю понад 160 км на годину, на висоті від 900 до 1200 метрів.

"Інші дрони один за одним йшли за ним", - сказав Келлі, описуючи звуки, схожі на парад газонокосарок.

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Безпілотники летіли на південь через Чесапікську затоку в напрямку Норфолка, де розташовані військово-морська база SEAL Team Six і станція Норфолк, найбільший військовий порт у світі. Військові не знали, "чи флот безпілотників належав спритним любителям чи ворожим силам". Дехто припускав, що це могли бути дії Росії чи Китаю для перевірки реакції США.

Офіційно повідомлено, що закон забороняє збивати дрони поблизу військових баз, якщо вони не становлять прямої загрози. Військові мали обмежені можливості для відповіді, хоча деякі законодавці наполягали на наданні "більшої свободи дій".

Інциденти привернули увагу президента Джо Байдена, і вони стали темою обговорення на нараді в Білому домі. Представники Пентагону, ФБР та інших відомств шукали можливі пояснення та шляхи реагування на загрозу.

Цей випадок — не єдиний за останні кілька років. Раніше, в жовтні 2023 року, п'ять дронів помітили над ядерним об'єктом Міністерства енергетики в Неваді. Хоча вони зникли після декількох днів, влада не змогла встановити, хто саме керував ними та з якою метою. Подібні інциденти фіксувалися і в інших частинах країни. У січні 2024 року, після ряду порушень, безпілотники також помітили біля військової авіабази Едвардс у Каліфорнії, що викликало занепокоєння національної безпеки. Чиновники підтвердили, що більше невстановлених роїв безпілотників з'явилося поблизу цієї бази впродовж останніх місяців.

Загалом, питання щодо природи цих дронів залишилося невирішеним, незважаючи на спроби військових відстежити їх і дізнатися більше про можливі загрози для національної безпеки.

Невідомі літальні об'єкти – що цікавого

Раніше українські військові зафіксували НЛО над зоною бойових дій. Відео зняв дрон DJI, яким керував оператор. На кадрах можна бачити досить великий об'єкт, який нерухомо висить над поверхнею.

Також нагадаємо, що відомий астроном Адам Френк закликав не зв'язуватися з НЛО, адже це може бути небезпечним.

Зокрема, він піддав критиці концепцію METI (Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence) – спроби передачі міжзоряних послань.

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