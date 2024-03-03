Об'єкт висів у повітрі над полем бою і рухався.

Українські військові зафіксувало невідомий літальний об'єкт над зоною бойових дій. З'ясувати, що це було, не вдалося.

Як пише BILD, відео з НЛО зняв дрон DJI, яким керував український оператор. На кадрах видно якийсь великий об'єкт, що нерухомо висить над землею у повітрі.

"Представник компанії-виробника безпілотника заявив, що не може пояснити, що саме зняли військові. Він висловив припущення, що під час запису відео стався технічний збій", - пише видання.

Випадки фіксації НЛО

У квітні стало відомо, що в США один з пасажирів літака зафіксував НЛО у формі сигари. Об'єкт рухався з постійною швидкістю нарівні з літаком, а потім зник у хмарах.

Пасажир зняв дивний об'єкт на камеру телефону, а потім поширив відео в мережі. На кадрах видно, як срібляста прямокутна пляма рухається на тій же висоті, що і літак, наближається до хмар і зникає.

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