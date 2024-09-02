Один із сусідів Китаю досі утримує китайську територію, загарбану в 19 столітті.

Якщо комуністичний Китай так прагне територіальної цілісності, що готується до вторгнення на Тайвань, то йому варто повернути обширні землі, які Росія відібрала у нього в 19 столітті. Про це заявив президент Тайваню Лай Чін Те, пише Reuters.

Китай розглядає демократично керований Тайвань як свою власну територію і ніколи не відмовлявся від застосування сили, щоб поставити острів під свій контроль. У цьому контексті президент Лай, якого Китай називає "сепаратистом", згадав про Айгунський договір 1858 року, за яким Китай віддав тодішній Російській Імперії величезну територію на північ від річки Амур.

"Китай хоче напасти на Тайвань і анексувати його не через те, що говорить чи робить будь-яка особа чи політична партія на Тайвані. Китай хоче анексувати Тайвань не заради територіальної цілісності. А якщо це заради територіальної цілісності, чому б йому не повернути землі, окуповані Росією, які були прописані в Айгунському договорі? Росія зараз у найслабшому стані. Ви можете попросити Росію [повернути землю], але ви цього не робите. Отже, очевидно, що вони хочуть вдертися на Тайвань не з територіальних причин", — сказав Лай.

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На думку тайваньского президента справжня причина потенційного китайського нападу на острів полягає у тому, що Китай хоче зруйнувати сучасний світовий порядок, заснований на правилах, і встановити свою гегемонію у західній частині Тихого океану.

Айгунський договір: що відомо

Айгунський договір 1858 року був укладений між Російською імперією та Цінським Китаєм і стосувався розмежування кордонів між двома державами. Договір був підписаний після низки військових сутичок і переговорів.

Згідно з договором, Росія отримала території на лівому (північному) березі річки Амур, які раніше належали Китаю. Договір суттєво змінив кордон на користь Росії, надавши їй вихід до Тихого океану. Йдеться зокрема про частини сучасних Амурської області, Хабаровського краю та Приморського краю Російської Федерації.

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