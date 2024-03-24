Путін - державний терорист, який не соромиться брехати родичам жертв теракту в "Крокусі".

Жах, горе, співчуття - такими мають бути почуття після теракту в концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Москві. Але російський диктатор Володимир Путін використовує вбитих для своєї війни проти України та Заходу.

Хоча терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за теракт, він намагається звалити провину за бійню на Україну, пише головна редакторка BILD Маріон Хорн про теракт у "Крокусі".

Головред видання зазначила, що Путін робить зброю з жертв і страждань їхніх родичів, щоб застосувати ще більше насильства в Україні та у своїй власній країні.

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"Путін був глибоко принижений терактом. Як це може бути, щоб у його імперії з "силовиками" терористи з автоматами могли вбити більше ніж 100 осіб у концертному залі та безперешкодно втекти?", - поставила запитання журналістка.

Хорн висловила впевненість, що Путін спробує відволікти увагу від цієї ганьби за допомогою ще більших репресій і чисток у себе вдома і ще більшим військовим насильством в Україні.

"Той, хто хоче поговорити з Путіним про припинення вогню і "заморожування" [конфлікту], має розуміти, що з людиною, яка вчинила насильство, важко говорити про відмову від насильства. Путін - державний терорист. Він навіть не соромиться брехати родичам жертв терору з метою своєї пропаганди", - підкреслила Хорн.

Теракт у Москві

Увечері 22 березня в концертному залі "Крокус Сіті Хол" невідомі відкрили стрілянину по людях, а потім підпалили будівлю. За останніми даними, внаслідок цього теракту загинуло понад 100 осіб.

Через добу Путін звернувся до росіян і заявив, що в теракті в "Крокусі" винна Україна. Він сказав, що РФ затримала у цій справі 11 осіб, які нібито намагалися після теракту втекти в Україну.

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