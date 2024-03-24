Диктатор назвав інформацію американської розвідки "провокацією" та відкинув попередження.

США попередили Москву, що бойовики ІДІЛ планують здійснити теракт в Росії. Попередження надійшло за кілька днів до того, як нападники скоїли напад на Крокус Сіті Хол. Диктатор Володимир Путін відкинув це попередження як "провокаційне".

Як пише CNN, у п'ятницю озброєні нападники увірвалися в підмосковний концертний зал, відкривши вогонь та спровокувавши пожежу. Це найжорстокіший теракт в російській столиці за останні десятиліття.

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за напад. Експерти кажуть, що наслідки теракту підірвали наративи Путіна про те, що він гарантує безпеку росіянам.

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"Російські спецслужби не тільки не змогли запобігти нападу, але й Путін не прислухався до попереджень Сполучених Штатів про те, що екстремісти планують атакувати Москву", - пише видання.

Раніше в цьому місяці посольство США в Росії заявило, що "відстежує повідомлення про те, що екстремісти мають плани найближчим часом атакувати скупчення людей в Москві", включаючи концерти, і закликало громадян США уникати таких місць.

Речник Ради національної безпеки США Едріен Уотсон заявила, що уряд США "поділився цією інформацією з російською владою відповідно до своєї давньої політики обов’язку попереджати".

Але у своїй промові у вівторок Путін назвав американські попередження "провокаційними", заявивши, що "ці дії нагадують відвертий шантаж і намір залякати та дестабілізувати наше суспільство".

Цю позицію Путін оголосив попри те, що російська влада повідомила про декілька інцидентів, пов’язаних з ІДІЛ, протягом останнього місяця.

Державне "РИА-Новости" 3 березня повідомило, що під час контртерористичної операції в інгуському Карабулаку загинули шість бойовиків ІДІЛ; 7 березня повідомлялося, що спецслужби виявили та знешкодили осередок забороненої організації "Вілаят Хорасан" у Калузькій області, члени якої планували напад на синагогу в Москві; а 20 березня повідомили про затримання командира бойової групи ІДІЛ.

Два джерела, знайомі з інформацією американської розвідки, повідомили, що з листопада постійно надходить потік розвідувальних даних про те, що ІДІЛ-К – філіал ІДІЛ, який діє в Афганістані та прилеглому регіоні – має намір атакувати Росію.

"Москва яскраво втрутилася в громадянську війну в Сирії за підтримки президента Башара Асада та проти ІДІЛ. ІДІЛ-К вважає Росію співучасником діяльності, яка регулярно пригнічує мусульман", – заявив Майкл Кугельман із вашингтонського Центру Вільсона.

Він додав, що до складу угруповання також входить низка центральноазіатських бойовиків, які мають власні претензії до Москви.

Офіційний представник США заявив у п'ятницю, що у Вашингтона немає причин сумніватися у заяві ІДІЛ про те, що воно несе відповідальність за останню атаку.

Теракт у Крокусі - в ISW назвали причетних

Нагадаємо, російський диктатор Путін в рамках звернення до росіян офіційно переклав відповідальність за події у "Крокусі" (теракт, що стався 22 березня) на Україну. Зокрема, він сказав, що Росія затримала за цією справою 11 людей, і що є дані, нібито ті намагалися після теракту втекти до України.

Як відомо, Київ офіційно відкидає цю версію. Україна та світ вважають, що подібними звинуваченнями Путін прагне влаштувати в РФ нову хвилю мобілізації.

Ще в день трагедії в "Крокусі" розвідка США вказала, що до теракту, ймовірно, причетний ІДІЛ (Ісламська держава). Цю версію підтримує американський Інститут вивчення війни (ISW). У своєму звіті установа процитувала заяву інформаційної агенції ІДІЛ Amaq - остання визнала, що вбивства влаштували бойовики.

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