Прем’єр обіцяє, що Австрія захищатиме свою демократію, фундаментальні права та ліберальний спосіб життя.

В Австрії оголосили три дні жалоби після теракту у Відні, який стався напередодні.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У зверненні до нації прем’єр Австрії Себастьян Курц наголосив, що це не конфлікт між християнами імусульманами чи між австрійцями та мігрантами.

«Наш ворог – ісламістський тероризм – хоче не лише спричиняти смерті та біль, він хоче розділити наше суспільство», – сказав Курц і пообіцяв, що Австрія захищатиме свою демократію, фундаментальні права та ліберальний спосіб життя.

Теракт у Відні: що сталося

Ввечері 2 листопада у Відні почалася стрілянина в районі Зайтенштеттенгассе. Кілька злочинців, озброєних довгоствольною зброєю, відкрили вогонь по людях, які сиділи у вуличних кафе і ресторанах в останній вечір перед початком локдауну в Австрії через пандемію. У поліції заявили про шість різних місць, де була стрілянина.

Загинули троє осіб, включно з одним із злочинців. Не менше 15 людей поранені.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку. Розшукова операція триває. Точна кількість нападників поки не називається.

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Автор: Леся Лещенко