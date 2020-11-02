За деякими даними, був поранений поліцейський. Повідомляється про сімох жертв.

Невідомий чоловік відкрив стрілянину біля синагоги в центрі столиці Австрії Відня.

Повідомляється, що було зроблено кілька пострілів, і один із злочинців, як стверджується, підірвався за допомогою поясу з вибухівкою. Місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію повідомляють про 7 жертв.

Як повідомляє Kronen Zeitung, поліція розпочала великомасштабну операцію з пошуку зловмисників. Район навколо місця події оточений. За даними Міністерства внутрішніх справ, принаймні, один злочинець був заарештований. Вірогідно, був серйозно поранений працівник поліції.

На місці працює група правоохоронців.

Ізраїльська релігійна громада в Австрії закликає громадян залишатися вдома.

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Автор: Тарас Сидоржевський