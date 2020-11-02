Невідомий чоловік відкрив стрілянину біля синагоги в центрі столиці Австрії Відня.
Повідомляється, що було зроблено кілька пострілів, і один із злочинців, як стверджується, підірвався за допомогою поясу з вибухівкою. Місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію повідомляють про 7 жертв.
Як повідомляє Kronen Zeitung, поліція розпочала великомасштабну операцію з пошуку зловмисників. Район навколо місця події оточений. За даними Міністерства внутрішніх справ, принаймні, один злочинець був заарештований. Вірогідно, був серйозно поранений працівник поліції.
#vienna#shooting#TerroristAttacks#wien#synagoge#terroranschlagpic.twitter.com/4UjvrnCGPJ— Daniel Tom Kurz (@TomKurz1) November 2, 2020
На місці працює група правоохоронців.
Ізраїльська релігійна громада в Австрії закликає громадян залишатися вдома.
A #Shooting attack in the center of #Vienna#Austria has taken place near the main Jewish community center and #synagogue. pic.twitter.com/QC6CFbzDMV— Ayushi Agarwal (@ayu_agarwal94) November 2, 2020
#Wien#Vienna#Austria#Schissereipic.twitter.com/K22OXLnQh2— Georgia_HGrabar (@GHG19hr) November 2, 2020
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