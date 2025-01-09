Як і сама Симоньян, її чоловік є відомим в РФ пропагандистом.

Чоловік російської топ-пропагандистки Маргарити Симоньян – Тигран Кеосаян пережив клінічну смерть і перебуває в комі. Про це повідомила сама керівниця RT.

"До останнього не хотіла, але, оскільки вже почали телефонувати репортери, напишу сама. Мій чоловік, Тигран Кеосаян, пережив клінічну смерть і перебуває в комі", – написала вона в телеграм-каналі.

За словами пропагандистки, в її чоловіка, який теж працює на роспропаганду, "давним-давно дуже хворе серце".

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"Я не вмію записувати кружечки в реанімації і робити селфі своїх ридань, тому прошу пробачити мене, що не пишу в соцмережі. Тигранова мама, як і моя, живуть із нами. Описувати стан жінки, яка два роки тому втратила старшого сина, а тепер з останніх сил чекає, що Господь змилостивиться над молодшим, неможливо", – додала вона.

Симоньян, яка підтримує російську агресію проти України, внаслідок якої загинули тисячі мирних мешканців, в тому числі сотні дітей, закликала людей молитися за свого чоловіка.

Хто такий Тигран Кеосаян

Тигран Кеосаян – російський і вірменський актор кіно і телебачення. Він працює на телебаченні, поширюючи російську пропаганду. Кеосаян відомий сексистськими та українофобними заявами.

Крім того, чоловік Симоньян перебуває під західними санкціями. А з 2022 року Вірменія оголосила його персоною нон грата за пропагандистські висловлювання.

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