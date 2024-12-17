Також Гетьман відзначив, що Росія не використовувала хімічну зброю проти України.

Знищений у Москві російський генерал Кириллов є законною ціллю для України. Про це в ефірі "Radio NV" заявив Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ.

"Саме він розповідав про якісь біолабораторії в Україні, якісь комарів, яких ми вчимо кусати російськомовних людей. Ця людина, яка крім своїх безпосередньо функціональних обов'язків багато робила політичних вкидів… Добре, що знищили. Я певен, що трохи лячно буде не лише іншим військовим. А й тим людям, які дотичні до ведення бойових дій в інформаційному сегменті. Бо гібридну війну ніхто не скасовував. І люди, які активно беруть участь у гібридній війні – це наша законна ціль. Симоньян і Скабєєва, очікуйте", – сказав Гетьман.

Він також прокоментував інформацію про те, що генерал Кириллов віддавав наказ застосовувати хімічну зброю по українських військових на передовій.

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"Це трохи перебільшення. Є хімічно небезпечні речовини, а є хімічна зброя. Те, що підпадає під перелік хімічної зброї – є чіткий перелік. Росіяни не використовували хімічну зброю безпосередньо. Вони використовували хімічно небезпечні речовини, які викликали задуху, отруєння. Те, що іноді використовують навіть поліцейські проти мітингуючих чи злочинів", – пояснив Гетьман.

Вбивство російського генерала Кириллова

Напередодні стало відомо про ліквідацію у Москві російського генерала Ігоря Кириллова, який був начальником Військ радіаційної, хімічної та біологічної безпеки ЗС РФ.

Згодом стало відомо, що це операція СБУ. За інформацією УНІАН, вибухівку було закладено в самокат, який поставили біля під'їзду будинку на Рязанському проспекті в Москві. Внаслідок підриву сам Кириллов та його помічник померли.

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