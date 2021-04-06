Раніше Тихановську внесли до списку осіб, причетних до терористичної діяльності.

У Білорусі заблокували банківські рахунки Світлани Тихановської.

Читайте такожНавальний підозрює, що підхопив туберкульоз у в язниціПро це повідомляється в її Telegram-каналі.

В Беларусбанке їй сказали, що рахунок заблокований «в рамках проведення заходів щодо заморожування коштів фізичних осіб, включених до переліку причетних до терористичних дій».

Відзначається, що єдиним доходом, який надходив на цей рахунок останнім часом, була соціальна пенсія дитині-інваліду до 18 років - 223 білоруських рублів на місяць.

Що цьому передувало

Раніше Комітет державної безпеки Білорусі вніс лідера опозиції Світлану Тихановську в список осіб, причетних до терористичної діяльності.

Крім неї, до списку також потрапили член Президії координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко та ще 15 громадян Республіки Білорусь, які перебувають за кордоном.

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Автор: Людмила Жерновська