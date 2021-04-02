У Комітеті держбезпеки Білорусі заявили, що опозиціонерка причетна до "протиправної діяльності" організації BYPOL.

Комітет державної безпеки Білорусі вніс лідерку опозиції Світлану Тихановську до списку осіб, причетних до терористичної діяльності.

Окрім неї, до списку також потрапили член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко і ще 15 громадян Республіки Білорусь, які перебувають за кордоном, повідомляється на сайті КДБ Білорусі у п'ятницю, 2 березня.

Читайте такожТихановська чекає від України жорсткішої позиції та фінансової ізоляції БілорусіСлідче управління КДБ розслідує кримінальну справу стосовно учасників опозиційної ініціативи BYPOL, створеної колишніми силовиками. Генпрокуратура вважає їх причетними до організації 25 березня "актів тероризму" в Борисові та Мінську, скоєних, за словами органів, В'ячеславом Малейчуком.

У березні прес-служба МВС Білорусі повідомляла, що в Печах затримали 35-річного жителя Пінського району, який мав намір вчинити один терористичний акт у місцевій військовій частині та ще один - в Мінську.

За словами правоохоронців, чоловік виготовив два саморобні вибухові пристрої - один заклав у сміттєвому баку біля дитячого майданчика в Мінську, інший перевіз на автомобілі в Борисовський район.

У МВС заявляли, що затриманий підтримував зв'язок з BYPOL і нібито від її представника напередодні Дня волі отримав в месенджері вказівку вчинити вибух на території органу внутрішніх справ або військового формування. Згодом, за словами влади, затриманий дав свідчення про організаторів і учасників теракту.

"Встановлено, що до протиправної діяльності вказаної незареєстрованої організації причетні С.Тихановська, П. Латушко, а також 15 громадян Республіки Білорусь, які перебувають за кордоном", - йдеться в повідомленні КДБ.

Як обвинувачені у кримінальній справі за ч. 4 ст. 16 і ч. 3 ст. 289 КК Республіки Білорусь (акт тероризму, вчинений організованою групою) зараз проходять 18 осіб.

"Фігуранти оголошені в міжнародний розшук. Підготовлено документи про екстрадицію С. Тихановської, П. Латушко з Литви та Польщі відповідно. Всі фігуранти кримінальної справи внесені до переліку організацій і фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності", - заявили в КДБ.

Вибори та протести в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента - Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримували учасників мітингів і застосовували до них силу, відкривали політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі "розхитують ззовні", зокрема з Польщі, Литви, України та США.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили ввести санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування та застосування насильства проти незгодних.

23 вересня минулого року в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська змушена була покинути Білорусь через політичні переслідування.

У березні 2021 року стало відомо, що проти Тихановської в Білорусі порушити кримінальну справу.

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Автор: Катерина Комолова