Він сказав, що в Казахстані потрібно говорити так, як зручно.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв застеріг жителів країни від "боротьби з російською мовою". За його словами, вже можна побачити, що сталося з країнами, які займалися цим.

На зустрічі з жителями Костанайського району Токаєв нагадав, що в Казахстані державною мовою є казахська, а російська використовується нарівні з нею. "Тому тут ніякого протиріччя немає, як зручно, так і треба говорити", - додав він.

При цьому президент згадав "деякі країни", у яких нібито боролися з російською мовою. "Нагнітати істерію навколо мови, тим паче боротися проти неї, як це сталося в деяких країнах, і що вони зараз мають у результаті цього всього, ми бачимо. Це дурість", - сказав Токаєв.

Російська мова в Україні

Як відомо, російська пропаганда багато років поширювала фейки про те, що в Україні забороняють російську мову. Деякі військовополонені в інтерв'ю заявляли, що, згідно з росТБ, в Україні "заборонили розмовляти російською".

Подібні заяви робили й офіційні особи. Так, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров говорив, що в Україні нібито пропонують заборонити міжособистісне спілкування російською.

"Чоловік із дружиною удвох п'ють чай на кухні. І який-небудь стукач може вимагати завести на них кримінальну справу", - говорив він.

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