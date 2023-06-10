На минулорічному форумі він оскандалився, заявивши в обличчя Путіну, що Казахстан не визнаватиме анексію українських територій.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився їхати на щорічний економічний форум у російському Санкт-Петербурзі, який відбудеться наступного тижня.

Про це повідомляє уряд країни, пише Reuters. Причини відмови Токаєва не пояснюються.

У заяві вказується, що на цьогорічному форумі в Росії Казахстан представлятимуть віцепрем’єр-міністр Роман Скляр і заступник міністра економіки Тимур Жаксиликов. При цьому до російського вторгнення в Україні на цей захід регулярно приїжджали світові лідери. Зараз же його уникають.

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Минулого року Токаєв оскандалився на економічному форумі. Зокрема, виступаючи разом з президентом Росії Володимиром Путіним, він наголосив, що Казахстан не визнає і не визнаватиме спроби РФ анексувати окуповані території на сході України чи інших колишніх радянських республік.

Як Казахстан відгороджується від РФ

17 червня 2022 року Токаєв відмовився визнавати "незалежність" підконтрольних Кремлю "ЛДНР", назвавши "Республіки" "квазідержавними територіями".

У липні того ж року президент Казахстану доручив Національній нафтогазовій компанії налагодити продажі нафти в обхід Росії і вже у серпні стало відомо, що країна почне це робити.

21 березня 2023 року вперше в історії Казахстан доставив нафту в Азербайджан в обхід Росії, а у квітні Казахстан та Азербайджан заявили про створення спільного підприємства з транспортування нафти.

У травні Токаєв назвав проблемою союзну державу Російської Федерації та Білорусі. Зокрема, він розкритикував розміщення російської ядерної зброї на території РБ.

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