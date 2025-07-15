Tomahawk дозволив би Києву завдавати ударів по цілях у глибокому тилу РФ — наприклад, по аеродромах, складах, командних центрах.

Президент США Дональд Трамп розглядав можливість відправки Україні крилатих ракет великої дальності Tomahawk – тієї ж зброї, яку було запущено проти іранських цілей минулого місяця.

Про це у колонці для The Washington Post пише журналіст Девід Ігнатіус, який висвітлює міжнародну політику, з посиланням на власні інформовані джерела в американському політикумі.

Якщо Tomahawk запустити з України, вони можуть вразити Москву та Санкт-Петербург. Питання ймовірних постачань цих ракет обговорювалося ще в п'ятницю. Втім, високопоставлені співрозмовники стверджують, що "Томагавки" наразі виключені зі списку поставок.

Відео дня

"Їх можуть розгорнути пізніше, якщо Трамп захоче ще більше важелів впливу", - додав Ігнатіус.

Що таке Tomahawk?

Tomahawk — це одна з найвідоміших і найефективніших крилатих ракет у світі, яку розробили у США. Її активно використовували у багатьох конфліктах, зокрема в Іраку, Сирії, Лівії та на Балканах.

Тип: крилата ракета великої дальності (зазвичай запускається з кораблів або підводних човнів)

Розробник: Raytheon (США)

Дальність: близько 1 600 км (деякі модифікації — до 2 500 км)

Швидкість: дозвукова (≈ 880 км/год)

Бойова частина: до 450 кг (може бути звичайною або ядерною, хоча експорт — лише з неядерними)

Навігація: інерційна система, GPS, TERCOM (рельєфна), DSMAC (оптичне розпізнавання цілей)

Пускові платформи: кораблі (типу Aegis), підводні човни, сухопутні установки (з 2020-х років, після виходу США з договору про РСМД)

Чому Україна зацікавлена в Tomahawk?

Україна не має офіційно підтвердженого озброєння з дальністю понад 500 км. Tomahawk дозволив би завдавати ударів по цілях у глибокому тилу РФ — наприклад, по аеродромах, складах, командних центрах.

Завдяки низькій траєкторії польоту і складним алгоритмам наведення, ракета здатна обходити сучасні російські ППО (типу С-300/С-400), особливо якщо запуск проводиться з несподіваних напрямків.

РФ має ракети великої дальності (типу "Калібр", Х-101, Кинджал), і Tomahawk може слугувати відповіддю — як у стримуванні, так і в плануванні стратегічних ударів.

Передача Tomahawk — це серйозний геополітичний сигнал: США довіряють Україні не лише тактичну, а й стратегічну зброю.

Вас також можуть зацікавити новини: