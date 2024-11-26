Китай несе численні та системні виклики для євроатлантичної безпеки, вважають в Альянсі.

У Парламентській асамблеї НАТО ухвалили резолюцію щодо допомоги Україні, яка, зокрема, передбачає надання Києву ракет середньої дальності (від 1000 до 5 500 кілометрів), у тому числі типу Tomahawk.

У резолюції також йдеться про те, що українській стороні надається дозвіл завдавати ударів наданим озброєнням по російських військових цілях.

В Альянсі також дали низку обіцянок Україні:

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Створити програму НАТО з надання допомоги в гарантуванні безпеки та підготовці кадрів для України (NSATU).

Створити Спільний центр НАТО - Україна з аналізу, навчання та освіти (JATEC).

Довгостроково допомагати нашій державі в галузі безпеки. НАТО підтримуватиме і збільшуватиме військову, фінансову та гуманітарну підтримку України, забезпечуючи своєчасне постачання боєприпасів і сучасних систем озброєння, включно із системами ППО, далекобійною високоточною зброєю, високоточною зброєю великої дальності та багатоцільовими винищувачами.

Забезпечити мінімальне базове фінансування у розмірі 40 млрд євро протягом наступного року.

Підтримати зусилля Києва, виражені в її формулі миру та плані перемоги, для досягнення справедливого і міцного миру, та залишатиметься вірним принципу "нічого про Україну без України".

Активізувати політичні та практичні зусилля, щоб допомогти Україні отримати запрошення в НАТО і стати 33-м членом блоку якомога швидше.

"Росія залишається найзначнішою і найпрямішою загрозою безпеці союзників, що ця загроза збережеться в довгостроковій перспективі. НАТО має розробити до наступного саміту в Нідерландах загальний стратегічний підхід до Росії, зосередивши увагу на повній підготовці Альянсу до стримування і протидії ворожій Росії", - зазначається у документі.

У резолюції також підкреслюється, що Китай "несе численні та системні виклики для євроатлантичної безпеки, інтересів і цінностей, а також для заснованого на правилах міжнародного порядку".

В Альянсі КНР назвали вирішальним поплічником агресивної війни Росії проти України:

"НАТО має стримувати ворожі дії Росії в усіх напрямках,... підтримуючи при цьому зусилля щодо зниження здатності Москви вести агресивні війни, зокрема, шляхом визнання права України завдавати удари по законних військових об'єктах на території агресора відповідно до принципу самооборони, закріпленого в статті 51 Статуту ООН".

У центрі уваги допомога українцям під час війни проти РФ - що повідомлялося

Країни-члени НАТО, у тому числі США, активно допомагають Україні боротися з російськими загарбниками. Влада України не раз зазначала, що запорукою миру на нашій землі є членство в Альянсі.

Перший пункт плану перемоги, який президент Володимир Зеленський презентував на початку листопада у Верховній Раді, передбачає надання Україні запрошення для членства в Альянс.

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